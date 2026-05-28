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用內部數據下注「爽撈3700多萬」！Google工程師被捕

▲▼ Google,谷歌。（圖／路透）

▲Google一名資安工程師，涉嫌利用內部機密資訊在網路平台下注，賺取大筆收益。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

Google資安工程師斯帕紐洛（Michele Spagnuolo）涉嫌利用職務之便，透過公司內部機密資訊，在加密貨幣預測市場平台Polymarket下注並獲利逾120萬美元（約新台幣3775萬元）。他已被美國聯邦檢察官依違反內線交易法起訴，並於27日被捕後移送紐約聯邦法院。

斯帕紐洛為義大利公民、現居瑞士，在Google任職已逾12年。根據檢方指控，他自2024年起使用Polymarket，並在去年10月至12月期間使用帳號「AlphaRaccoon」累計下注270萬美元（約新台幣8500萬元），所有賭注皆與Google相關議題掛鉤，最終獲利超過120萬美元。

BBC引述法庭文件報導，斯帕紐洛獲利最大的單筆賭注，是精準預測2025年Google年度搜尋量最高的人物。他透過公司內部系統掌握未公開的搜尋數據，得知美國創作歌手d4vd（David Anthony Burke）涉入謀殺少女的刑事案件，便在平台上重注押寶，最終在賠率趨近於零的情況下大賺一筆。

美國檢察官辦公室與聯邦調查局（FBI）合作完成此案逮捕工作。另據ABC報導，他已繳納225萬美元（約新台幣7078萬元）交保候審。

Google發言人表示，公司「正協助執法機關調查」，並已將該員工停職。她表示，在這些案件中被使用的內部資料，是透過所有員工都能使用的工具獲取的行銷資料，「但利用此類機密資訊下注嚴重違反公司政策」。

Polymarket也強調「密切配合」當局調查，並指出「區塊鏈交易透明可追蹤，不法份子一定會留下足跡」。

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