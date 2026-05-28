韓星巴克員工認：坦克日文案「靠AI生成」！　主管沒看附件就放行

▲ 南韓首爾一間星巴克門市26日門可羅雀。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓星巴克「坦克日」風波持續延燒，新世界集團26日公布內部調查結果，竟揭露重大破口，由於關鍵涉案員工拒絕交出手機，且內部聊天紀錄僅保存7天便自動清除，重要證據幾乎一無所獲。員工則供稱，爆發爭議的文案是「受到AI建議」，並未意識到會使人聯想到518光州民主化運動。

綜合《韓聯社》報導，新世界集團管理執行副總裁全相鎮（音譯）26日說明調查經過，稱集團自事發隔天的19日起對星巴克電商團隊全體成員及負責簽核的共15名相關人員展開為期一周的深入調查，包括手機與筆電鑑識分析及交叉訊問。

4層簽核無人察覺 附件設計稿沒看就放行

▲ 韓國星巴克推銷保溫鋼杯，使用「坦克日5/18」、「猛敲桌子」等敏感字眼。（圖／翻攝自韓網）

調查顯示，這波行銷活動經組長、負責人、本部長到代表理事共4層簽核，過程中竟無一人察覺與光州民主化運動的關聯，甚至有審批人員連信件附件中的設計稿都不曾打開就放行。

調查最終仍未能釐清員工是否蓄意為之，全相鎮坦言，電商團隊5名員工中有3人以保護隱私為由拒絕交出手機，導致數位鑑識工作受阻；加上公司內部通訊軟體的對話紀錄依政策僅保存7天，最初策劃階段的訊息早已消失，調查只能仰賴員工口頭陳述。

員工稱AI建議惹禍 否認政治意圖

涉案員工在問訊中解釋，活動名稱「坦克日（Tank Day）」靈感源自一款以水箱（water tank）為設計概念的保溫杯，為求與另一句宣傳標語「包包一放（가방에 쏙）」搭配，才向生成式AI工具尋求建議，得出「桌上一拍（책상에 탁）」的字句，強調並非故意牽扯光州民主化運動。

全相鎮表示，目前調查結果確實找不到員工具政治意圖的明確證據，但也坦言，「很明顯星巴克內部對社會與歷史敏感度不足，集團正嚴肅看待此事。」

▲ 鄭溶鎮26日召開記者會鞠躬道歉。（圖／達志影像／美聯社）

5人全數免職 移交警方司法調查

集團宣布，5名電商團隊成員已全數停職並免職，若後續警方調查確認存在故意詆毀518民主運動的意圖，將追究民事及刑事責任，目前案件已移交首爾警察廳公共犯罪偵查隊進行司法調查。

但事態仍持續升溫，518紀念財團及相關團體28日以違反《518特別法》及《資訊通信網路法》的名譽毀損與侮辱罪，於光州西部警察署向新世界集團會長鄭溶鎮、前南韓星巴克代表孫正鉉（音譯）等3人提出告訴。

消費者抵制潮也直接衝擊業績，根據數據平台IGAWorks旗下Mobile Index統計，事件爆發的5月18日至24日當周，星巴克結帳金額僅約236.9億韓元，較前一周的321.6億韓元暴跌逾84億韓元，跌幅高達26.3%。全相鎮對此則表示，「現在不是計較業績損失的時候，但確實損失不少。」