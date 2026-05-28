快訊／京都地檢「殺人罪」起訴37歲繼父！　勒斃男童棄屍

▲檢方正式依殺人罪名起訴安達優季。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

日本京都府南丹市發生一名11歲男童遭到繼父殺害後棄屍山野，京都地方檢察廳28日依殺人、遺棄屍體等多項罪名正式起訴37歲的安達優季。

根據日媒報導，37歲的 安達優季3月23日送繼子安達結希去學校後，沒讓對方下車，隨後在住家附近的公廁殺害男童。行兇後，安達優季將男童遺體抱出，塞進後車廂，並開車前往南丹市內的一處山林藏屍。

京都地方檢察廳28日正式依殺人、屍體遺棄等罪名，起訴 安達優季。起訴書中指出，3月24日他疑似擔心形跡敗露，再度返回山林將遺體搬上車，先是移往南丹市內一處道路旁的斜坡；隨後在同天之內，又將遺體轉移到一處空地的雜木林中掩埋。

3月29日， 經過幾天的沉澱後， 安達優季第四度將遺體挖出轉移，最終將遺體丟棄在市內另一處深山林中放任腐爛，直到4月13日才被警方搜救犬尋獲。

警方尋獲遺體後，隨即以涉嫌遺棄屍體的罪名，將涉有重嫌的安達優季逮捕到案，當時他便對棄屍罪行供認不諱。隨後在5月6日，警方進一步掌握關鍵證據，依涉嫌殺人罪對安達優季實施再逮捕。面對警方偵訊，安達優季坦承犯行並冷血供稱，「我用雙手掐住結希的脖子，把他殺死的。」