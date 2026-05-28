快訊／科威特防空系統啟動！　應對飛彈和無人機襲擊

▲圖為2026年3月25日科威特國際機場因無人機襲擊事件冒出濃煙。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

科威特軍方28日表示，防空系統已經啟動，應對敵對飛彈和無人機襲擊。科威特通訊社（KUNA）指出，科威特境內警報響起。

科威特並未說明這波攻擊是來自何處，但軍方表示，任何聽到的爆炸聲響皆為防空系統攔截敵方攻擊所致，呼籲民眾遵守當局發布的安全指示。

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.



تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.



يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.… pic.twitter.com/qvsBXZxokq — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) May 28, 2026

在此之際，伊朗革命衛隊表示，為了回應阿巴斯港機場附近的襲擊事件，已對美國空軍基地發動打擊，這波打擊是一次嚴正警告，若美方進一步採取任何侵略行動，將面臨更強烈的反擊。

在伊朗當地28日凌晨，重要港口城市阿巴斯港（Bandar Abbas）東側傳出多起爆炸聲。美國官員證實，美軍擊落4架伊朗無人機，並襲擊阿巴斯港一處準備發射第5架無人機的地面控制站。

