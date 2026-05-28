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手指已扣在扳機上　伊朗警告：美再動手將面臨「前所未見反擊」

記者吳美依／綜合報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）航空航天部隊公關部副主任納德里（Ali Naderi）警告，若敵方再次採取軍事行動，伊朗將訴諸前所未見的對抗方式，「我們的手指已扣在扳機上。」

▲▼ 伊朗首都德黑蘭一塊大型反美廣告看板描繪川普與荷莫茲海峽。（圖／路透）

▲德黑蘭一塊大型反美廣告看板描繪川普與荷莫茲海峽。（圖／路透）

伊朗攻防大幅強化　IRGC最新威脅

納德里在伊朗國家廣播電視台（IRIB）第三頻道受訪時指出，伊朗從對美國與以色列的「被迫之戰」累積寶貴經驗，已發現對抗敵人威脅的方法，進攻及防衛領域均大幅強化，準備也更加充分，「他們將看到伊朗在戰場上的全新面貌與作戰實力」。

伊朗媒體《邁赫爾通訊社》（Mehr News Agency）報導，納德里強調，目前伊朗航空航天部隊的作戰方式、系統防護、人員安全保障，與先前衝突時相比，已有根本性的轉變。他宣稱，軍事設施內的人員犧牲人數大幅下降，敵方未能對作戰部隊造成重大損失，相關數據也能證明這一點。

美伊互轟　中東緊張局勢再起

根據伊朗半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim）剛剛發布的最新消息，革命衛隊宣稱打擊美國空軍基地，回應阿巴斯港機場附近的襲擊事件，還警告若美方進一步採取任何侵略行動，將面臨更強烈反擊。

美國中央司令部25日證實在伊朗南部執行「自衛性打擊」，美軍今（28）日稍早又對伊朗發動新一輪襲擊，目標是一處對美軍與荷莫茲海峽商業航運構成威脅的軍事設施。隨後，美國一艘油輪試圖在關閉雷達系統的情況下穿越荷莫茲海峽，遭革命衛隊海軍開火。

快訊／伊朗反擊！　打擊美國空軍基地

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