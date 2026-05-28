華府智庫：美軍3大武器系統「補回戰前庫存」恐耗3至4年

▲2月28日，美軍飛彈驅逐艦「邱吉爾號」（DDG 81）發射戰斧巡弋飛彈（TLAM）。（圖／達志影像／美聯社）
記者吳美依／綜合報導
美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）於27日發布最新分析報告指出，美國在伊朗戰爭中嚴重消耗飛彈庫存，部分關鍵武器系統庫存要恢復至戰前水準，恐怕需要長達數年時間。
《軍事時報》報導，美國中央司令部（CENTCOM）表示，「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）自2月底展開至今，美軍一共摧毀伊朗逾1.2萬個目標。
《福斯新聞》則引述CSIS報告報導，其中戰斧巡弋飛彈（TLAM）消耗量估計超過1000枚，預計最快要到2030年底、甚至2031年初才能回補至戰前庫存水準，復原時程長達4年以上。
除了戰斧飛彈之外，終端高空防衛系統「薩德系統」（THAAD）及愛國者攔截飛彈（Patriot interceptors）庫存同樣大幅耗損，CSIS預估至少需要3年才能完成補充。
CSIS在報告中特別點出，「庫存消耗已為西太平洋潛在衝突創造出一段脆弱的時間窗口」，但同時強調，在伊朗戰爭期間，美軍在任何可能情境下仍維持足夠彈藥數量，並未出現捉襟見肘的狀況。
讀者迴響