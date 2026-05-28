快撐不住！澤倫斯基致函求救川普「防空告急」　籲增援愛國者飛彈

▲ 澤倫斯基致信川普、美國國會尋求支援。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基近日致函美國總統川普示警，烏克蘭防空系統面臨嚴重短缺，尤其是攔截彈道飛彈的能力，恐怕難以抵禦俄軍轟炸，呼籲川普及美國國會出手相助。

澤倫斯基認：飛彈防禦幾乎全靠美國

《基輔獨立報》獨家披露，澤倫斯基在信中坦言，烏克蘭對抗俄羅斯飛彈的防禦能力高度仰賴盟友支援，「在彈道飛彈防禦方面，我們幾乎完全依賴美國」，他以烏克蘭人民名義，懇請川普與美國國會持續關注此事，並提供更多愛國者PAC-3飛彈及相關防空系統。

澤倫斯基寫道，目前透過「烏克蘭優先需求清單」（PURL）計畫交付武器的速度已跟不上俄軍威脅，「請求您幫助我們保護烏克蘭領空免受俄羅斯飛彈襲擊」。他強調，烏克蘭制空權並非守不住，「絕大多數俄羅斯飛彈是可以被攔截的」，前提是必須獲得充足的武器支援。

烏克蘭駐美大使斯特凡尼辛娜（Olha Stefanishyna）已將這封信分送白宮、眾議院議長強生（Mike Johnson）及多名國會議員。

俄軍發動今年最大規模空襲

這封信函發出之際恰逢俄羅斯大規模空襲愈演愈烈，烏克蘭空軍通報，俄軍24日夜間發動今年規模最大的空襲之一，動用多達90枚飛彈與600架無人機。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）25日與美國國務卿盧比歐通話中更警告，莫斯科計畫打擊基輔「決策中心」，呼籲美方撤離駐基輔使館人員。俄方聲稱此舉是為報復烏軍襲擊盧甘斯克地區一處學生宿舍，烏方則堅稱打擊目標是俄軍無人機指揮設施。