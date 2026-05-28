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英智庫：美中若爆台海衝突　恐導致核局勢升級

▲▼ 美中。（圖／路透）

▲報告深入檢視亞太地區各國不斷演變的軍事準則，以及台灣衝突一旦爆發可能如何發展。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）28日發布戰略評估報告指出，美國與中國之間若爆發台灣衝突，恐怕會有核局勢升級的風險，兩國軍隊很可能展開大規模行動，相互打擊對方的指揮與通訊樞紐。

路透引述這份156頁的報告稱，世界正站在新一輪核武競賽臨界點上，「亞太地區正是這場競賽的核心」，區域內各國及具有戰略利益的國家正在擴充核武庫，非核武國家也在積極追求遠程傳統打擊能力，兩者都對戰略穩定構成挑戰。

報告深入檢視亞太地區各國不斷演變的軍事準則，以及台灣衝突一旦爆發可能如何發展。在台灣情境下，美中兩軍雖然目標不同，中方要將美國及其盟友阻擋在外，美方則要強化台灣抵禦韌性，但兩方預計都會跨多個軍事領域發動大規模行動。

報告指出，「考量到台灣對北京戰略重要性，與中國的衝突存在升級風險，甚至可能發展至核武層級」。

儘管美國和俄羅斯的核武庫規模仍遠遠超過中國，但美國官員和軍備管控分析人士表示，中國正以比任何其他核武強國都更快的速度擴充並提升其核武能力。根據五角大廈去年12月發布的報告，中國預計在2030年之前部署1000枚核彈頭；美國科學家聯盟估算，俄羅斯與美國目前分別擁有4400枚及3700枚現役核彈頭，中國則有620枚。

這份報告在亞太地區重要年度安全論壇香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）登場之前發布。香格里拉對話會議將於29日至31日在新加坡登場，預計台灣議題、伊朗衝突、美國對該地區承諾的不確定性都將成為焦點議題。

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