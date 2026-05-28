伊朗朝美國油輪開火！　美軍打擊阿巴斯港附近傳出爆炸聲

▲圖為荷莫茲海峽。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述軍方消息人士報導，美國一艘油輪試圖在關閉雷達系統的情況下穿越荷莫茲海峽，遭到革命衛隊海軍開火。

美油輪試圖穿越荷莫茲 革命衛隊開火

根據半島電視台、伊朗國際，這艘美國油輪被伊朗革命衛隊海軍開火之後，被迫停止航行並返航。消息人士稱，美國隨即採取行動，鎖定伊朗南部戰略要地阿巴斯港（Bandar Abbas）附近一處區域發動打擊，傳出爆炸聲響，但美軍打擊行動並未造成人員傷亡或是財產損失。

ماجرای اتفاق ساعاتی قبل در بندرعباس چه بود؟



یک منبع آگاه نظامی به خبرگزاری تسنیم:



ساعاتی پیش یک نفتکش آمریکایی با خاموش کردن سیستم راداری خود قصد عبور از تنگه هرمز را داشت که با اقدام سریع و قاطع نیروی دریایی سپاه و شلیک به سمت آن، مجبور به توقف و بازگشت شد — خبرگزاری تسنیم - خبر فوری (@Tasnimbrk) May 28, 2026

此前，有美國官員表示，美軍鎖定一處對美軍與荷莫茲海峽商業航運構成威脅的軍事設施展開打擊行動。路透報導，這名官員提到美軍打擊目標就是位在伊朗阿巴斯港的地面控制站，並擊落4架在荷莫茲海峽附近構成威脅的伊朗單向攻擊無人機，當時這處設施正準備發射第5架無人機。

針對伊朗阿巴斯港傳出的爆炸聲，有人稱在爆炸發生前曾聽到戰機飛行聲，也有人表示，爆炸聲聽起來像是地對空飛彈發射。外媒整理網路消息指出，當地居民通報，從凌晨1時30分至1時43分左右，短時間內連續傳出至少3至4次爆炸聲。