首次！美無人艇自主穿越台海　「拍下解放軍艦艇」罕見畫面曝

▲ 「光魚」遇上解放軍海軍056型護衛艦。（圖／翻攝自prnewswire.com）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國無人艇公司Seasats於27日宣布，旗下「光魚」（Lightfish）無人水面載具（USV）成功完成史上首次自主穿越台灣海峽的任務，歷時5天、航程逾1000海里，途中多次遇上解放軍艦艇，更罕見拍下可公開的實地影像佐證。

據Seasats公布的任務資料，「光魚」由數百英里外遠端操控部署，全程自主航行穿越這條分隔台灣與中國的敏感海峽，並持續監控海面船舶動態。

偵測解放軍艦艇關閉AIS 深入台灣EEZ

任務期間，無人艇偵測到多艘未啟用自動識別系統（AIS）的解放軍海軍艦艇，其中包括一艘056型護衛艦，且這些艦艇均在台灣專屬經濟區（EEZ）內航行。「光魚」得以追蹤並拍攝影像，並確認艦艇型號與來源。

Seasats執行長佛拉尼根（Mike Flanigan）說明，這並非「光魚」首次遇上中國軍艦，但此次任務的地點與時機格外值得關注，「眾所周知解放軍海軍經常派遣艦艇進入周邊小國領海，但能夠獲取並提供具地理定位資訊的照片證據實屬難得。」

取得逾1億美元政府合約 Seasats積極布局印太

Seasats聲明提及烏克蘭以無人機作戰牽制俄羅斯、伊朗在荷莫茲海峽部署無人系統等案例，並稱台灣正積極汲取相關經驗，將無人系統列為國防戰略重心，而「光魚」這類長時間續航的無人水面載具能協助台灣建立持續性的海域監控能力，進而限制解放軍行動自由。

Seasats總部位於美國聖地牙哥，目前已取得逾1億美元美國政府合約，合作對象包括美國海軍與國家海洋暨大氣總署（NOAA）。公司目前正積極與台灣及印太地區盟友合作，在關鍵海域擴大部署海域感知系統。