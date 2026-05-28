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俄軍陣亡人數首曝光！　英最大情報機構：50萬人戰死沙場

▲▼俄羅斯首動用「極音速飛彈」大規模空襲基輔。（圖／路透）

▲俄羅斯首動用「極音速飛彈」大規模空襲基輔。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

英國最大情報機構「政府通訊總部」（GCHQ）表示，自2022年俄羅斯發動全面入侵烏克蘭以來，俄軍的陣亡人數已經逼近「50萬大關」。她同時嚴厲警告，克里姆林宮正對英國及北大西洋公約組織（NATO）盟國發動一場殘酷的「未宣之戰」與混合戰（Hybrid war）。

50萬俄軍魂斷異鄉！普丁戰場節節敗退、烏軍傷亡罕見曝光

政府通訊總部新任總監基斯特-巴特勒（Anne Keast-Butler）近日發表上任後的首次公開演講， 這場具有指標意義的演講，特別選在二戰時期英國傳奇密碼破譯基地「布萊切利園」（Bletchley Park）舉行。基斯特-巴特勒在演講中直言，「當我們堅定不移地支持烏克蘭之際，普丁在戰場上正在節節敗退。」

長期以來，莫斯科與基輔當局雖然定期公布敵方的估計損失，但對自身的死傷數字卻始不願詳細說明。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）曾在今年2月罕見吐露，烏軍自2022年起已有約5.5萬名士兵不幸犧牲。

英國BBC俄語頻道、獨立媒體Mediazona以及志工團隊長期針對俄軍陣亡名單進行獨立調查。透過官方報告、報紙、社群媒體、墓碑及紀念碑等足跡，目前能百分之百確認身分的死亡俄軍士兵就高達22萬3539人。軍事專家研判，這份具名名單僅佔實際死亡人數的45%至65%。

英國正處於關鍵時刻！俄國無情攻擊關鍵基礎設施

基斯特-巴特勒嚴肅表示，英國正處於一個「面臨重大後果的時刻」。她強烈譴責俄羅斯，正冷血且無情地將矛頭對準英國及歐洲的關鍵基礎設施、民主選舉程序、供應鏈以及公眾信任。而俄羅斯甚至在英國領土上策畫一系列間諜活動，並對英國及北大西洋公約組織（NATO）盟國發動一場未宣戰的混合戰爭。

晶片與太空戰開打！警告美日盟友：中俄正全力進軍太空

除了俄羅斯威脅，基斯特-巴特勒也將焦點轉向東方。她警告，中國現在已經是一個不折不扣的「科技超級大國」，在情報、網路與軍事機構中都擁有極其複雜且尖端的技術能力。目前，中俄兩國正向太空領域投入巨資，同時用於和平與軍事目的。

針對AI科技在全球的爆炸性進展，基斯特-巴特勒提出警告，英國及其盟友保持領先對手的「機會之窗正迅速縮小」。

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