薔蜜颱風「最接近台灣」時間點曝！　日氣象廳預測：下周直撲沖繩

▲薔蜜颱風預計6月1日、2日最靠近沖繩。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

「薔蜜」颱風正式生成，且正持續增強北上，儘管根據目前預估路徑並不會直接影響台灣，但由於28日晚間梅雨季第四波鋒面開始南下接近，因此仍會出現零星陣雨。根據日本氣象廳預測，薔蜜颱風將一邊發展、一邊朝北北西方向緩慢移動，可能在31日達到日本標準的「強烈颱風等級」，並在6月1日、2日最靠近沖繩與台灣。

薔蜜27日在加羅林群島（Caroline Islands）附近生成，目前正位於菲律賓東方海面，預計未來將一邊迅速發展、一邊朝北北西方向緩慢前進。日本氣象廳警告，薔蜜預計在30日擴大並伴隨暴風域，31日更可能達到日本標準的「強烈」等級，並於6月1日至2日「最接近」日本沖繩地區與台灣。

根據日本氣象廳28日上午6時的最新觀測，薔蜜目前中心氣壓為1000百帕，中心附近近中心最大風速為每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，目前正以緩慢的速度向北北西前進。

日本氣象廳預測，隨著颱風在菲律賓東方海面吸收熱能，其結構將會更加扎實。預計30日，颱風就會發展出明顯的暴風域；31日則會進一步升級為日本標準的「強烈」。6月1日颱風將挺進至沖繩以南海域，並在6月2日以最強姿態最接近沖繩。

除了沖繩首當其衝受到颱風影響之外，6月1日左右，日本本州南側海面上預計將有一道滯留鋒面延伸。屆時，隨著薔蜜逼近，颱風周邊大量溫暖且極度潮濕的空氣，極可能導致鋒面的氣流活動變得異常活躍。即使颱風中心未直接登陸日本本州，本州附近地區仍有爆發劇烈大雨的風險，台灣赴日民眾也需密切留意後續的颱風動向與航班資訊。