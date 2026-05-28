不顧WHO反對！烏干達宣布封鎖民主剛果邊界　防伊波拉擴散

▲ 烏干達為因應民主剛果伊波拉疫情關閉邊境。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊波拉病毒持續在剛果民主共和國（DRC）東部蔓延，儘管世界衛生組織（WHO）5月中旬曾稱，「任何國家都不應關閉邊境或對旅行與貿易施加任何限制」，鄰國烏干達仍於27日宣布關閉與民主剛果的邊境，以阻止疫情擴散。

醫護染疫成導火線 烏干達宣布封境

綜合《美聯社》等外媒，多名烏干達醫護人員在救治越境就醫的剛果病患遭到感染後，副總統阿盧波（Jesca Alupo）領導的伊波拉防疫工作小組決定封鎖兩國邊境。這些剛果患者均在15日疫情正式宣告爆發前便已入境，目前烏干達則通報7起確診病例，首例為一名59歲男性，14日在首都坎帕拉病逝。

烏干達衛生部常務次長艾塔因（Diana Atwine）表示，邊境封鎖為臨時性措施，僅允許緊急疫情應對、人道救援、貨物運輸及安全需求等特殊情形通關，且所有從剛果入境者須強制隔離21天。

▲ WHO已將民主剛果伊波拉風險調升至「極高」。（圖／路透）

此次疫情由邦迪布焦（Bundibugyo）伊波拉病毒株引發，目前既無獲批疫苗，也無有效療法，且確診延誤數周，因初期檢測方向為更常見的病毒株。剛果衛生部已確認逾101起病例，疑似病例接近1000例，疑似死亡人數至少220人，正追蹤逾3000名接觸者。

世衛警告封境恐反效果 籲武裝停火

WHO此前已表態反對這類措施，認為此舉通常出於恐懼且缺乏科學根據，只會迫使人們改走未受監控的非正式邊境通道，反而增加病毒擴散風險。

WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也呼籲剛果東部武裝衝突各方停火，使醫療人員得以安全行動，並批評針對醫療設施的攻擊行為「讓病例追蹤與接觸者匡列工作幾乎窒礙難行」。