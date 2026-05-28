拜登災難級辯論「妻子也嚇壞」！　吉兒首吐心聲：以為他中風

▲ 吉兒坦言當時一度以為拜登中風。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前第一夫人吉兒・拜登（Jill Biden）近日接受CBS新聞專訪，首度坦承丈夫、前總統拜登在2024年總統大選辯論中的失常表現令她驚嚇不已，當下甚至以為是中風症狀。

吉兒受訪回憶，「我嚇壞了，因為在那之前、甚至那之後，我從來沒見過喬（拜登）變成那個樣子，從來沒有」，「我不知道發生了什麼事，我看著他心想：『天啊，他中風了』嚇得我魂飛魄散。」這段訪談預計31日正式播出，CBS已先行釋出30秒預告。

辯論全程詞不達意 口誤震驚全美

回顧2024年6月，當時81歲的拜登在亞特蘭大與共和黨候選人川普進行辯論，全程聲音沙啞、多次詞不達意、答非所問，甚至出現語意不清的狀況，最著名的口誤包括他試圖攻擊川普的減稅政策，卻把「打敗大藥廠」說成「我們終於打敗了醫療保險（Medicare）」，令全美數千萬名觀眾傻眼，也引爆外界對他心智狀態的疑慮。

辯論結束當晚的造勢活動上，吉兒還公開為丈夫打氣，「喬，你表現得太棒了，你回答了每個問題，了解所有事實。」拜登競選團隊也極力淡化影響，堅稱他只是狀態不佳。

風波釀退選 僅給賀錦麗107天備戰

但辯論會風波加上隨後在北約峰會上連連失態，最終使拜登於同年7月宣布退出民主黨總統提名競選，轉而支持副總統賀錦麗（Kamala Harris），僅留給她107天備戰，而她最終仍敗給川普。

賀錦麗事後在回憶錄中批評拜登執意爭取連任是「魯莽之舉」；吉兒也將於6月2日展開新書《東翼的視角》（暫譯，View from the East Wing）的巡迴宣傳，書中預計將首度揭露她在白宮見證這段時期的經歷。