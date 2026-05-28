88天斷網落幕！伊朗人收Telegram通知嗨翻　2情況恐再斷線

▲美伊停火期間，伊朗首都德黑蘭（Tehran）的日常生活。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）25日下令重新開放國際網路連線，結束長達88天的全面斷網封鎖。《路透社》報導，與世隔絕已久的伊朗民眾因網路及社群媒體回歸而欣喜若狂，但即便是承平時期，這個國家的政府仍對許多網站實施審查，限制人民對外部世界的接觸。

全面上線還要等 民眾心聲曝光

伊朗通訊與資訊技術部長哈希米（Sattar Hashemi）27日表示，「伊朗人民值得自由通訊、光明未來與充滿活力的經濟」，大讚總統重啟網路與恢復通訊穩定的決定，明確顯示其理性，以及與人民站在一起的心。

工程系學生加瓦尼（Kian Galvani）在X發文，「我這輩子從沒這麼高興看到Telegram通知。」文字工作者賈法爾扎德（Alireza Jafarzadeh）也在Instagram留下一句，「全球史上最長斷網終於落幕，時隔88天再次相見。」

不過網路監測機構NetBlocks總監托克（Alp Toker）27日表示，伊朗各省網路全面復原可能需要數小時至數週不等，目前連線依舊不穩定，網路存取也仍嚴格受限，WhatsApp等通訊軟體還是必須透過VPN翻牆才得以使用。

ℹ️ #Iran's internet connectivity has now been in a state of restoration for 24 hours. Service remains heavily filtered, with new restrictions on messaging and app stores compared to pre-January. Calls for a free and open internet transcend political divisions and should be heard. pic.twitter.com/D9n0UJWfQa — NetBlocks (@netblocks) May 27, 2026

不只網路自由 脆弱經濟再受衝擊

《路透社》指出，長時間斷網不僅限制網路自由，衝擊高度仰賴社群媒體運作的民間中小企業，更嚴重打擊已因戰爭與長期美國制裁而極度脆弱的伊朗經濟。

電腦工程師科尤馬爾斯（Keyumars）透露，由於實體店面租金高昂，許多伊朗人長期仰賴Instagram和Telegram經營生意，斷網期間「失去了一切」，如今「必須帶著沉重債務從零以下重新開始」，同時背負收入損失、流失客源與沉重債務。

恐隨時再度封網 專家百姓都警惕

伊朗當局最初是在今年1月8日以鎮壓全國反政府示威為由切斷網路。美國人權活動者新聞社（HRANA）統計，這場衝突造成數千人罹難。2月網路逐步恢復後，又於2月28日遭逢美以聯合空襲，當局隨即再度全面封網。

分析人士推測，現在結束封網的決定，至少一部分是受到企業持續停業帶來的經濟影響。倫敦智庫「查塔姆研究所」（Chatham House）中東與北非計劃副研究員朱諾（Thomas Juneau）認為，若再度出現今年1月那樣的大規模反政府示威，或終戰談判破局並再度爆發戰火，封網措施可能很快就會再度啟動。

NetBlocks的托克透露，除了經濟衝擊與人民之間無法與親友聯繫，「還有一種被拋下的感覺。世界上已經發生太多事情了。」

伊朗人民也對持續發生的限制有所警惕。網友納吉（Alireza Naji）在X發文表示，「我們距離伊朗人民應得的世界級網路還有很長一段距離……這片黑暗之中展開的公民與社會活動，正是我們生存下去的脈搏。」