15歲少年性侵親生母親　竟冷血稱「跟妳免花錢」

▲女子遭15歲小兒子性侵，隔天悲痛向警局報案。（示意圖／達志影像）

記者柯沛辰／綜合報導

泰國東北部猜也奔府（Chaiyaphum）近日發生一起母子性侵案，一名15歲少年酒後吸食冰毒，竟施暴性侵母親，還脫口說出「跟別人發生關係要花錢，跟妳不用錢」，引發當地社會震驚。

少年酒後吸毒 母無力管教遭性侵

根據泰媒《khaosod》報導，事件發生在卡塞頌汶縣（Kaset Sombun），一名46歲女子25日晚間9點多獨自躺在臥室床上休息，不料15歲小兒子酒後吸食冰毒，衝進房內要性侵她。當時她奮力反抗，但遭兒子痛毆。

由於兒子本來就是當地問題人物，小學6年級畢業後就未繼續升學，仗著自己未成年不會被起訴，經常在村裡打架鬧事，還曾揮舞刀具，鄰居都避之唯恐不及，因此當下女子擔心生命危險，只能任憑小兒子為所欲為。

隔天早上，女子向鄰居痛訴遭小兒子性侵，隨後到附近警局報案。警員上門時，小兒子並未逃跑，而是漫不經心地供稱：當時母親躺在附近床墊上，讓他產生了性慾，所以他告訴母親：「媽，我想跟妳做，跟別人要花錢，跟妳不用。如果你拒絕，我會對妳下手更重。」

少年痛毆祖父母 是當地頭痛人物

事實上，村民們曾忍無可忍，聯合村長將這位15歲少年送往醫院治療，但少年好轉返家後又拒絕服藥，去年初僅因66歲祖父沒錢給他買毒品和酒，便把人打到吐血，還把奶奶打到昏厥，被送往當地少年拘留所接受8個月輔導，但今年2月獲釋仍繼續為非作歹。

面對小兒子惡行，母親表示自己已無力再管教，只希望相關單位能依法嚴懲，並協助將孩子帶離目前的生活環境。目前少年已被送到警局，後續將送往猜也奔少年法庭接受審判。