快訊／美軍發動新一輪襲擊！　深夜連環轟炸伊朗南部

▲伊朗再遭轟炸。（示意圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國中央司令部25日才證實，在伊朗南部執行「自衛性打擊」後，外媒今（28日）再引述一名美國官員報導，美軍已對伊朗發動新一輪襲擊，目標是一處對美軍與荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）商業航運構成威脅的軍事設施。

BREAKING: Multiple residents in Bandar Abbas, southern Iran, reported hearing repeated explosions around 1:30–1:43 a.m., including at least three to four blasts in quick succession, according to messages circulating online cited by Faytuks News.



Iran’s Fars News Agency also… https://t.co/JsLL39E9vc — Drop Site (@DropSiteNews) May 27, 2026

該名官員表示，美軍當天也成功攔截由伊朗發射的無人機，但未進一步說明攻擊細節與地點。與此同時，伊朗南部重要港口城市阿巴斯港（Bandar Abbas）也傳出多起爆炸聲，引發外界關注。

外媒整理網路消息指出，當地居民通報，從凌晨1時30分至1時43分左右，短時間內連續傳出至少3至4次爆炸聲。台北時間28日上午7時，約為伊朗當地時間凌晨2時30分。

伊朗法斯通訊社（Fars News Agency）也報導，阿巴斯港東部地區約凌晨1時30分傳出3次爆炸聲，目前爆炸來源仍不明，相關調查持續進行中。當地防空系統一度短暫啟動。

SCOOP! US military carries out new strikes in Iran, this time against a military site that posed a threat to U.S. forces and commercial traffic in the Strait of Hormuz, a U.S. official tells Reuters. The U.S. military has also intercepted drones being launched from Iran today.… — Phil Stewart (@phildstewart) May 27, 2026

多名目擊者表示，爆炸聲來自城市東部、靠近機場與Behesht Bandar地區。有人稱在爆炸發生前曾聽到戰機飛行聲，也有人表示，爆炸聲聽起來像是地對空飛彈發射。

阿巴斯港位於伊朗南部，鄰近荷莫茲海峽，也是伊朗重要海軍與空軍基地所在地，在目前美伊緊張局勢下具有高度戰略意義。