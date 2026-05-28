　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

集體結婚「42名新娘」全失蹤　新郎苦等10小時翻車

多名男子穿上印度傳統新郎禮服「謝爾瓦尼」參加婚禮，最後才驚覺遭到詐騙。（示意圖／AI生成）

▲多名男子穿上印度傳統新郎禮服「謝爾瓦尼」參加婚禮，最後才驚覺遭到詐騙。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

印度中央邦（Madhya Pradesh）近日爆出誇張「假新娘集體婚禮詐騙案」，多達42名男子滿心期待步入婚姻，甚至穿著新郎禮服、帶著親友與喜糖盛裝赴約，沒想到從白天等到深夜，婚禮現場卻始終沒有任何新娘出現，眾人才驚覺自己落入大型婚姻騙局。警方目前已逮捕一對夫妻主嫌，並持續追查其他涉案成員。

根據《印度快報》（The Indian Express）與《新德里電視台》（NDTV）等印媒報導，事件發生在印度中央邦德瓦斯（Dewas）。警方指出，詐騙集團長期鎖定偏鄉、經濟條件較差或遲遲找不到對象的男子下手，聲稱可安排來自孤兒院或貧困家庭、願意立即結婚的女子，甚至還主打「集體婚禮」降低成本。

為了增加可信度，嫌犯會拿出從社群平台下載的年輕女子照片，假裝是「準新娘」讓男方挑選，並向受害家庭保證，婚禮、住宿、嫁妝與相關流程都已安排妥當。每名男子則需支付約1.2萬至2.5萬盧比（約新台幣4600元至9500元）不等費用，有人甚至另外繳交註冊費與活動費。警方估計，整起案件詐騙金額恐已超過100萬盧比（約新台幣38萬元）。

報導指出，42名「準新郎」與家屬25日陸續抵達德瓦斯婚禮現場，有人特地穿上華麗的印度傳統新郎禮服「謝爾瓦尼」（Sherwani），也有人準備糖果、禮盒與大批親友團，部分家庭甚至一早8點就到場，原本以為即將完成人生大事。

不過眾人抵達後卻發現，現場不僅沒有婚禮布置，也沒有任何新娘現身。主辦人則不斷以「新娘還在路上」、「車輛延誤」等理由拖延時間，從白天一路拖到深夜。直到晚間10點左右，大家才驚覺整場婚禮根本不存在。

其中一名受害男子拉胡爾（Rahul）透露，當初對方宣稱，新娘來自印多爾（Indore）一間名為「母親庇護之家」（Matru Chhaya Ashram）的孤兒院，甚至還安排婚前參拜與住宿流程，讓大家深信不疑。沒想到最後才發現，所謂新娘照片全都是從網路盜圖而來。

警方目前已逮捕主嫌穆克什拜拉吉（Mukesh Bairagi）與妻子蘇妮塔（Sunita），並追查其他涉案人士，包括協助招攬男子、安排婚禮流程的仲介與親屬。警方初步調查認為，這是一個有組織的婚姻詐騙集團，專門利用部分地區婚配困難、男女比例失衡與男性急於成家的心理行騙。

事件曝光後，也在印度社群平台掀起熱議。不少網友傻眼表示，「42個新郎卻0個新娘，太像電影劇情」、「這根本大型婚姻詐騙秀」，也有人感嘆，近年印度部分地區因經濟壓力與婚姻市場失衡，「假新娘」與婚戀詐騙案件其實越來越常見。

延伸閱讀
去沖繩變「落地就回台」！泰獅航航班大亂　苦主：10月底前都別賭
許富凱許願演《角頭》　挑戰夜店「15分鐘就想走人」
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 8259 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大谷翔平今確定二刀流先發！　挑戰史詩級紀錄
「最美星二代」生日快樂！　爸爸自嘲被邊緣化
道奇「工具人」腹斜肌撕裂　恐長期缺陣
快訊／美軍證實發動新一輪襲擊！　深夜連環轟炸伊朗南部
集體結婚「42名新娘」全失蹤　新郎苦等10小時翻車
林俊傑跟哥哥決裂？　傳「造謠拆散小女友戀情」怒刪合照
孟加拉「撞臉川普」水牛　當局出手免當祭品
快訊／新北三重今晨嚴重大火！1人50%灼傷　現在還再燒
李灝宇今先發9棒守二壘　托克森開轟助老虎2比0領先

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

15歲少年性侵親生母親　竟冷血稱「跟妳免花錢」

快訊／美軍發動新一輪襲擊！　深夜連環轟炸伊朗南部

孟加拉水牛「撞臉」川普爆紅　當局出手免當祭品

集體結婚「42名新娘」全失蹤　新郎苦等10小時翻車

不要美國波音！　加拿大改向瑞典紳寶買預警機

正妹Coser動漫展賣「新鮮腳汁」　粉絲瘋狂搶喝

北韓試射「朝鮮版海馬士」　AI導引巡弋飛彈劍指南韓

伊朗想拖到美國「變天」　川普嗆沒用：我不在乎期中選舉

川普：美伊談判進展順利　不考慮放寬對伊朗制裁

川普警告若阿曼干涉荷莫茲海峽：將炸毀他們

蔣萬安送禮物！黃仁勳獲「新家鑰匙」　揭曉另一項「親筆書法」

黃仁勳3年前談台灣生態系！　今笑稱「我是對的」罕見講台股

輝達北士科員工大會！黃仁勳宣布2030年遷入　現場豪灑送出「最愛乳液」

喊話「能源至關重要」！　黃仁勳：輝達需要電力

嘉義BMW男狠撞路邊車逃逸！2小時被逮「恍惚結巴」又是毒駕

挺馬英九！　王世堅讚金溥聰從一而終：馬為一世清名當然想查清楚

馬辦內鬥失控！　金溥聰爆馬英九「沒跟周美青住一起」　失智疑雲再延燒

爆馬英九夫妻未同住！　金溥聰：馬敲門沒人開

賴清德推18項生育支持方案　傅崐萁嗆「偷」：剽竊藍白政見

明晚起北部降雨機率增　「薔蜜」外圍雲系下周影響台灣

15歲少年性侵親生母親　竟冷血稱「跟妳免花錢」

快訊／美軍發動新一輪襲擊！　深夜連環轟炸伊朗南部

孟加拉水牛「撞臉」川普爆紅　當局出手免當祭品

集體結婚「42名新娘」全失蹤　新郎苦等10小時翻車

不要美國波音！　加拿大改向瑞典紳寶買預警機

正妹Coser動漫展賣「新鮮腳汁」　粉絲瘋狂搶喝

北韓試射「朝鮮版海馬士」　AI導引巡弋飛彈劍指南韓

伊朗想拖到美國「變天」　川普嗆沒用：我不在乎期中選舉

川普：美伊談判進展順利　不考慮放寬對伊朗制裁

川普警告若阿曼干涉荷莫茲海峽：將炸毀他們

尹衍樑離世　千金尹崇恩今晨發文：謝謝您努力活過

大谷翔平傷無礙今確定二刀流先發！防禦率0.73挑戰史詩級紀錄

15歲少年性侵親生母親　竟冷血稱「跟妳免花錢」

道奇壞消息！Kiké腹斜肌撕裂恐長期缺陣　復出又傷崩潰吐心聲

快訊／美軍發動新一輪襲擊！　深夜連環轟炸伊朗南部

LEXUS預告推「新油電7人座休旅」！全新動力省油更會跑

牙醫張元瀚驟逝FB最後PO文談「醫師底線」　網友淚崩：謝謝你

正確使用冷凝墊　「1重點降溫」做到才有感

5月28日星座運勢／魔羯迎專屬浪漫　雙子拉近彼此距離

快訊／陽明山巷內鐵皮屋火警！濃煙狂竄　警消出動77人搶救

方志友傳婚變瘦10公斤　跟楊銘威沒簽字離婚

國際熱門新聞

富士山LAWSON跳舞挨轟！網紅情侶不忍了

醫療、消費類股撐盤美股創新高　台積電ADR漲2.52％

伊朗曝最新停戰草案　白宮：完全是捏造

集體結婚「42名新娘」全失蹤　新郎苦等10小時翻車

川普警告若阿曼干涉荷莫茲海峽：將炸毀他們

孟加拉水牛「撞臉」川普爆紅　當局出手免當祭品

Fed理事：若就業市場惡化　準備降息因應

正妹Coser動漫展賣「新鮮腳汁」　粉絲瘋狂搶喝

川普：美伊談判進展順利　不考慮放寬對伊朗制裁

伊朗想拖到美國「變天」　川普嗆沒用：我不在乎期中選舉

台灣首破「輝達晶片走私中國」經日本洗產地

WHO示警伊波拉疫情「會更惡化」！3大挑戰曝

李琴峰遭強迫出櫃怒提告結果出爐

渡假勝地「連續殺人魔」？3女屍共通點曝

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

情商低「最不會哄人」星座Top 3

獨／人氣牙醫張元瀚驟逝　遺孀悲痛接手診所

快訊／台股新增15檔「抓去關」　從明起處置至6／ 10

老闆好心供一餐　橘白貓天天上門給抱抱

42歲工程師不帥！「超暈互動」正妹求倒追　網吵翻

台指期夜盤狂飆！翻紅後強攻46K關卡

薔蜜颱風對台影響曝　專家示警：鋒面就在家門口

黃仁勳驚喜爆「還有新產品沒公布」

快訊／《艾蜜莉在巴黎》男星驟逝

兒脫口一句！男起疑做親子鑑定...結果晴天霹靂

郝劭文證實「全家返台定居」！昔大陸直播單月賺3.3億

孝琳驚傳緊急送醫住院「3天後台北球場演出喊卡」

周五鋒面影響全台水氣增　「薔蜜」估周六升級中颱

《神魔之塔》「AI省成本」大翻車

「最美星二代」生日快樂！　爸爸自嘲被邊緣化

更多

最夯影音

更多
蔣萬安送禮物！黃仁勳獲「新家鑰匙」　揭曉另一項「親筆書法」

蔣萬安送禮物！黃仁勳獲「新家鑰匙」　揭曉另一項「親筆書法」
黃仁勳3年前談台灣生態系！　今笑稱「我是對的」罕見講台股

黃仁勳3年前談台灣生態系！　今笑稱「我是對的」罕見講台股

輝達北士科員工大會！黃仁勳宣布2030年遷入　現場豪灑送出「最愛乳液」

輝達北士科員工大會！黃仁勳宣布2030年遷入　現場豪灑送出「最愛乳液」

喊話「能源至關重要」！　黃仁勳：輝達需要電力

喊話「能源至關重要」！　黃仁勳：輝達需要電力

嘉義BMW男狠撞路邊車逃逸！2小時被逮「恍惚結巴」又是毒駕

嘉義BMW男狠撞路邊車逃逸！2小時被逮「恍惚結巴」又是毒駕

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面