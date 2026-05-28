集體結婚「42名新娘」全失蹤　新郎苦等10小時翻車

▲多名男子穿上印度傳統新郎禮服「謝爾瓦尼」參加婚禮，最後才驚覺遭到詐騙。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

印度中央邦（Madhya Pradesh）近日爆出誇張「假新娘集體婚禮詐騙案」，多達42名男子滿心期待步入婚姻，甚至穿著新郎禮服、帶著親友與喜糖盛裝赴約，沒想到從白天等到深夜，婚禮現場卻始終沒有任何新娘出現，眾人才驚覺自己落入大型婚姻騙局。警方目前已逮捕一對夫妻主嫌，並持續追查其他涉案成員。

根據《印度快報》（The Indian Express）與《新德里電視台》（NDTV）等印媒報導，事件發生在印度中央邦德瓦斯（Dewas）。警方指出，詐騙集團長期鎖定偏鄉、經濟條件較差或遲遲找不到對象的男子下手，聲稱可安排來自孤兒院或貧困家庭、願意立即結婚的女子，甚至還主打「集體婚禮」降低成本。

為了增加可信度，嫌犯會拿出從社群平台下載的年輕女子照片，假裝是「準新娘」讓男方挑選，並向受害家庭保證，婚禮、住宿、嫁妝與相關流程都已安排妥當。每名男子則需支付約1.2萬至2.5萬盧比（約新台幣4600元至9500元）不等費用，有人甚至另外繳交註冊費與活動費。警方估計，整起案件詐騙金額恐已超過100萬盧比（約新台幣38萬元）。

報導指出，42名「準新郎」與家屬25日陸續抵達德瓦斯婚禮現場，有人特地穿上華麗的印度傳統新郎禮服「謝爾瓦尼」（Sherwani），也有人準備糖果、禮盒與大批親友團，部分家庭甚至一早8點就到場，原本以為即將完成人生大事。

不過眾人抵達後卻發現，現場不僅沒有婚禮布置，也沒有任何新娘現身。主辦人則不斷以「新娘還在路上」、「車輛延誤」等理由拖延時間，從白天一路拖到深夜。直到晚間10點左右，大家才驚覺整場婚禮根本不存在。

其中一名受害男子拉胡爾（Rahul）透露，當初對方宣稱，新娘來自印多爾（Indore）一間名為「母親庇護之家」（Matru Chhaya Ashram）的孤兒院，甚至還安排婚前參拜與住宿流程，讓大家深信不疑。沒想到最後才發現，所謂新娘照片全都是從網路盜圖而來。

警方目前已逮捕主嫌穆克什拜拉吉（Mukesh Bairagi）與妻子蘇妮塔（Sunita），並追查其他涉案人士，包括協助招攬男子、安排婚禮流程的仲介與親屬。警方初步調查認為，這是一個有組織的婚姻詐騙集團，專門利用部分地區婚配困難、男女比例失衡與男性急於成家的心理行騙。

事件曝光後，也在印度社群平台掀起熱議。不少網友傻眼表示，「42個新郎卻0個新娘，太像電影劇情」、「這根本大型婚姻詐騙秀」，也有人感嘆，近年印度部分地區因經濟壓力與婚姻市場失衡，「假新娘」與婚戀詐騙案件其實越來越常見。

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