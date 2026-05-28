孟加拉水牛「撞臉」川普爆紅　當局出手免當祭品

▲水牛撞臉美國總統川普爆紅。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

孟加拉一頭罕見白化症水牛，因擁有一身金色毛髮，加上頭頂蓬鬆髮型酷似美國總統川普，近日在網路上爆紅，還被取了「川普」的綽號。原本牠將在伊斯蘭忠孝節遭宰殺獻祭，但孟加拉政府27日在最後一刻介入，決定保住牠一命。

法新社報導，穆斯林人口占多數的孟加拉，全國約1.7億人口，明天將慶祝忠孝節（Eid al-Adha），又稱宰牲節或古爾邦節。

這頭水牛原本預定在節日期間被宰殺獻祭。牠體重接近700公斤，屬極為罕見的白化症水牛，頭頂還長著一撮如頭盔般飄逸的淡金色毛髮，外型神似川普招牌髮型。

水牛前飼主米爾達（Zia Uddin Mridha）表示，弟弟因為這頭水牛有著「非凡的毛髮」，因此替牠取名為「川普」。他透露，近期大量民眾湧入參觀，包括社群媒體粉絲、路人與小朋友，全都慕名而來，只為一睹這頭爆紅水牛風采。不過，米爾達最終仍在忠孝節前將牠賣出；然而就在即將遭到宰殺前，孟加拉政府因擔憂大批群眾聚集恐引發維安問題，決定緊急介入。

孟加拉內政部長阿邁德（Salahuddin Ahmed）已下令不得宰殺這頭水牛，並要求退還買家款項，同時安排將牠送往首都達卡的國家動物園安置。

孟加拉國家動物園負責人拉曼（Atiqur Rahman）表示，園方已替這頭白化水牛準備專用棚舍與照護團隊。，「我們已經安排專屬照護人員，牠也會先接受兩周隔離觀察。」

每年忠孝節期間，孟加拉都會宰殺超過1200萬隻牲畜，包括山羊、綿羊、牛與水牛，而這段期間對許多較貧困家庭而言，也是難得能吃到肉類的重要時刻。