不要美國波音！　加拿大改向瑞典紳寶買預警機

▲瑞典紳寶「全球之眼」預警機。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合報導

加拿大27日宣布，將向瑞典紳寶集團採購「全球之眼」（GlobalEye）空中預警機系統，而非選擇美國波音（Boeing）的E-7「楔尾鷹」（Wedgetail）方案。此舉也被視為加拿大降低對美國國防產業依賴的重要一步。

捨波音改買瑞典紳寶預警機系統

路透社報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在渥太華一場國防會議上表示，加國已決定採購紳寶（Saab）的全球之眼預警機系統。

全球之眼以加拿大龐巴迪（Bombardier）公司Global 6500公務機為平台，搭載紳寶開發的Erieye ER主動相控陣列雷達（AESA），對空搜索距離超過650公里，並能同步監控地面與海上動態，辨識小型水面目標。

波音的E-7預警機原本也是主要競標者之一，但該計畫近年持續受到進度延誤與成本超支問題困擾。

卡尼表示，「紳寶的全球之眼，配備先進感測器與任務系統，將成為加拿大國防軍在北極地區偵測與嚇阻威脅的重要資源。」卡尼今年3月曾承諾，加拿大將承擔保衛龐大北極領土的責任。過去數十年來，加拿大主要仰賴與美國合作，共同監控超過440萬平方公里、位於北緯60度以北的海陸空域。

加拿大飽受批評 加強國防支出但降低對美依賴

不過，自美國總統川普去年重返白宮後，美加關係持續緊張。川普不僅對加拿大發動貿易戰，還曾稱加拿大應成為美國的一州。

另一方面，美國與北約盟國多年來也持續批評加拿大軍費支出不足。卡尼則在今年3月宣布，加拿大已達成國防支出占GDP 2%的北約目標。

至於波音E-7計畫本身，去年也一度出現重大變數。最大客戶美國五角大廈原先取消採購26架E-7、改以衛星系統取代老舊預警機，但之後在國會施壓下，戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今年5月表示，五角大廈正推動將E-7重新納入國防預算。

卡尼目前尚未公布全球之眼的採購數量與總金額，但加拿大軍方官員先前透露，規劃採購6架預警機。

與瑞典等北歐國家靠攏合作

渥太華卡爾頓大學（Carleton University）國際事務學院副教授拉加西（Philippe Lagasse）分析，加拿大此次選擇全球之眼，「是卡尼政府推動降低對美軍事依賴的重要試水溫」。他指出，這項決定同時也有助強化加拿大與瑞典關係。瑞典近期才剛加入北約，也一直希望深化與加拿大軍方合作。

加拿大政府先前曾表示，在美國不再如過去可靠的國際環境下，希望與北歐國家在北極防務等議題展開更緊密合作。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）27日也在社群媒體發文表示，「全球之眼已在加拿大創造就業機會，並與加拿大供應鏈合作，這項決定將讓兩國關係更加緊密。」