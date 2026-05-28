正妹Coser動漫展賣「新鮮腳汁」　粉絲瘋狂搶喝

▲動漫展Coser賣「新鮮腳汁」粉絲搶喝。（圖／翻攝X，下同）

記者葉國吏／綜合報導

加州聖荷西動漫盛會場外日前爆出荒謬事件，兩名女性變裝玩家在現場販售名為新鮮腳汁的特調飲料。她們直接把雙腳浸泡在裝滿紅色液體的冰桶內，隨後將其盛裝賣給排隊顧客，獵奇畫面在網路引發大量討論。

這場由社群平台號召的周邊聚會被稱為「ParkCon」，雖然並非在官方展場內舉辦，卻因為這個極具爭議的攤位意外成為焦點。畫面中打扮成經典動漫角色初音未來的玩家與同伴，直接在路邊大方做起生意。

浸泡冰桶特調飲料

根據美國 Reddit 論壇「AnimeAnonymous」及社群平台X流出的畫面，現場攤位甚至還擺放著手寫的價目表，將各種服務明碼標價。客人如果想要喝一大口需要花費10美元，購買整杯飲料則是15美元，離奇的販售方式吸引許多喜愛惡搞文化的粉絲前往朝聖。

攤位更推出多項加價服務，若要讓飲料順著角色腳趾滴入杯中的淋汁服務，每次收費20美元，另外還有要價30美元的吐口水項目。根據現場粉絲透露，該攤位人氣極高，紅色液體在短短1小時內就全部售罄。

手寫價目細分服務

事件在網路曝光後引發大批網友兩極反應，部分民眾批評這種販售方式非常不衛生，也質疑外圍活動缺乏相關單位管理，痛批行為實在太過荒謬，但也有支持者認為這只是動漫展行之有年的惡搞文化。

年度盛會 FanimeCon 2026 每年都吸引大量創作者與粉絲聚集，雖然這次風波屬於場外的自發性活動，並非由主辦方規劃，但大膽且誇張的尺度仍成功製造話題，成為今年展覽意外掀起熱烈討論的插曲。