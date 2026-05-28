伊朗想拖到美國「變天」　川普嗆沒用：我不在乎期中選舉

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普27日表示，美國希望與伊朗達成「好的協議」來結束中東戰事，因此他並不急於完成談判，並強調伊朗若試圖以拖待變想熬過他，是不會成功的，因為「我根本不在乎期中選舉」。

CNN報導，川普27日在白宮內閣會議上，駁斥外界認為戰爭可能衝擊美國國內政治的說法。

川普表示，「你們知道嗎，他們以為能熬得過我，心想：我們只要撐過去就好，因為他有期中選舉」，「我不在乎期中選舉。看看昨晚（26日）發生什麼事，那就是期中選舉的前奏，懂的人都懂。」

川普口中的「昨晚」，指的是他支持的候選人在共和黨德州聯邦參議員初選決選中勝出。

過去數個月，共和黨參院高層持續希望川普支持現任聯邦參議員柯寧（John Cornyn）爭取連任，而非支持德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）參選。不過川普26日正式表態支持派克斯頓，後者最終也成功贏得共和黨初選決選。

川普同時表示，他相信美國很快就能與伊朗達成協議，結束目前戰事，但也坦言，美方目前對談判條件「仍不滿意」。

川普說，「我們現在不滿意，但我們遲早會滿意。否則，我們就得把事情做個了斷。」他還將伊朗近期重新恢復部分網路連線，視為德黑蘭當局立場開始鬆動的象徵，「他們的整個經濟體系已經崩潰。」

在經歷長達88天的新聞、電視與通訊封鎖後，伊朗民眾近期才開始逐漸恢復連接全球網路。

伊朗政府此前幾乎全面切斷對外網路，目前雖已部分重新開放，但並非所有民眾都能順利連線，而即便成功恢復網路的人，也普遍懷疑這樣的開放能維持多久。