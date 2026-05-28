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北韓試射「朝鮮版海馬士」　AI導引巡弋飛彈劍指南韓

▲北韓最高領導人金正恩視察多管火箭彈發射。（示意圖／路透）

▲北韓最高領導人金正恩視察多管火箭彈發射。（示意圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

北韓近日測試自家版「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統，並試射據稱採用人工智慧（AI）導引技術的戰術巡弋飛彈。北韓官媒宣稱，這款巡弋飛彈很快將部署至兩韓邊境，具備高精準打擊能力。

北韓試射多款飛彈

南韓聯合參謀本部表示，26日下午偵測到北韓自平安北道定州一帶，朝西海（黃海）方向發射數枚短程彈道飛彈，同時還發射多管火箭。

北韓官方中央通信社（KCNA）則報導，北韓此次測試多款為「現代戰爭」打造的新型武器系統，目的在提升實戰能力，包括戰術彈道飛彈、多管火箭與巡弋飛彈。測試內容包括評估戰術彈道飛彈搭載的「特殊任務彈頭」威力、長程多管火箭可靠性，以及AI導引戰術巡弋飛彈的精準度。

北韓版海馬士

《華爾街日報》引述武器專家分析指出，北韓公開照片中的新型多管火箭系統，其配置與彈藥裝填方式，與美國「海馬士」（HIMARS，高機動性多管火箭系統）極為相似。

北韓其實早在去年閱兵時，就已首次公開這套武器系統。

此外，北韓也展示由不同型式機動發射車發射的戰術巡弋飛彈，並聲稱飛彈採用AI驅動導引與瞄準技術。

北韓宣稱，相關飛彈未來將部署於南韓邊境附近，可對約97公里範圍內任何目標進行「極精準打擊」。

目前北韓主要依靠不斷擴張的核武庫作為戰略嚇阻，但傳統武力升級同樣是領導人金正恩新一輪5年武器發展計畫重點之一。相關計畫還包括提升海軍戰力，以及改善偵察衛星能力。

導入AI技術

金正恩今年2月曾表示，北韓600公釐多管火箭系統已導入人工智慧技術；去年他也曾親自視察據稱搭載AI功能的自殺式無人機。

具南韓官方背景的智庫「韓國統一研究院」（KINU）高級研究員洪珉（Hong Min）分析，北韓仿製海馬士系統，除了顯示金正恩試圖提升前線作戰能力外，也可能與未來持續向俄羅斯出口武器有關。

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