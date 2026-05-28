川普：美伊談判進展順利　不考慮放寬對伊朗制裁

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國與伊朗針對終結中東戰事的談判前景仍未明朗。美國總統川普27日表示，目前談判進展順利，但美方暫時不考慮放寬對伊朗制裁，也不排除再次對伊朗動武。

川普維持制裁 伊朗若不聽話將被「徹底解決」

川普在白宮召開內閣會議並接受媒體提問時表示，「我認為我們進展非常順利，他們開始向我們交出那些他們必須交出的東西。」他說若伊朗願意照做，「那很好」，但若拒絕配合，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）「就會去徹底解決他們」。

針對媒體詢問，美國是否放心由俄羅斯或中國接收伊朗濃縮鈾庫存，川普則明確回應，「不，我不會感到放心。」

對於是否考慮解除部分對伊朗制裁、允許其重新出口石油，川普表示，目前並未討論任何放寬制裁或提供資金的安排，「我們掌控著他們聲稱屬於自己的資金，只有當他們表現得當、做正確事情時，我們才會把錢交給他們，但目前我們不會這麼做。」

川普同時重申，荷莫茲海峽必須保持對所有國家開放，「那是國際水域，沒有人可以控制它」，並稱這也是目前談判內容的一部分，美國將持續監控荷莫茲海峽情勢。

盧比歐：外交解決問題仍是首選

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）27日也在內閣會議中表示，川普政府的首選仍是透過外交談判解決問題。

盧比歐說，目前談判已取得部分進展，「接下來幾個小時到幾天內，我們就能知道是否能真正取得突破」，他也再次強調，美國底線不變，「伊朗絕對不能擁有核武。」

自2月28日美國與以色列聯手對伊朗開戰以來，伊朗實際上已封鎖荷莫茲海峽。之後在巴基斯坦斡旋下，各方於4月8日展開脆弱停火。在戰爭爆發前，全球約五分之一石油與天然氣供應，都需經由荷莫茲海峽運輸。