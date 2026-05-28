川普警告若阿曼干涉荷莫茲海峽：將炸毀他們

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國與伊朗停火後，雙方至今仍未達成正式和平協議。美國總統川普27日警告，中東國家阿曼（Oman）不要試圖干涉荷莫茲海峽事務，否則美方將「炸毀他們（blow them up）」。川普同時表示，他也不放心由中國或俄羅斯保管伊朗的濃縮鈾。

川普：荷莫茲海峽是國際水域 阿曼若干涉將炸毀他們

綜合外電報導，伊朗曾與阿曼討論，在荷莫茲海峽設立收費制度，向來往船舶徵收通行費。

川普27日在白宮召開內閣會議時，被媒體問及是否能接受由伊朗與阿曼短期共同控制荷莫茲海峽，他回應表示，荷莫茲海峽應該對所有國家開放，屬於國際水域，「不該被任何人控制」。

川普表示，美國將確保荷莫茲海峽不被任何勢力掌控。他指出，美方目前仍持續與伊朗談判，而伊朗確實希望控制這條戰略水道。隨後警告阿曼，「他們最好循規蹈矩，否則我們會炸毀他們」，「阿曼知道這點」。

普丁提議接管伊朗濃縮鈾 伊朗也擬轉移至中國

此外，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）近期訪問中國時，曾與中國國家主席習近平討論美伊衝突議題。普丁提議，由俄羅斯接收並儲存伊朗濃縮鈾。也有消息指出，伊朗正考慮將純度達60%的濃縮鈾轉移至中國。

對於相關消息，中國外交部並未正面否認。中國外交部發言人毛寧日前主持例行記者會時，遭彭博社記者詢問，伊朗是否已請求中國協助轉運高濃縮鈾，以及中方是否願意接收。

毛寧回應表示，自美國、以色列與伊朗爆發衝突以來，中方持續與包括伊朗在內各方保持密切溝通，「一直在為止戰奔走，為促和努力。」她並表示，中方將繼續秉持習近平提出的「四點主張」精神，協助恢復中東海灣地區和平穩定。

川普則在內閣會議中明確表示，他不放心由中國或俄羅斯保管伊朗濃縮鈾，「那不會讓我感到放心。」