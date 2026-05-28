Fed理事：若就業市場惡化　準備降息因應

▲美國聯準會理事庫克。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國聯邦準備理事會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）27日表示，目前傾向維持利率不變，但若通膨持續升溫、不如預期降溫，她已準備好支持升息；然而若就業市場惡化，她也將準備降息因應。

通膨風險加劇 恐升息

庫克在史丹佛大學（Stanford University）經濟政策研究所（Institute for Economic Policy Research）一場人工智慧（AI）政策論壇的演說稿中指出，「從風險管理角度來看，我目前認為正確作法是維持利率穩定。」不過，她警告，美國通膨目前「明顯朝錯誤方向發展」。

庫克表示，通膨壓力主要來自去年關稅政策的延續影響，雖然這部分效應預期將逐漸減弱，但伊朗戰爭自2月28日爆發後推升油價，加上AI熱潮帶動晶片與軟體需求暴增，以及資料中心建設推升營建工資，都持續對物價造成壓力。

庫克指出，雖然自己仍預期未來幾個月通膨有機會放緩，不一定需要再升息，但她擔心，在過去5年通膨長期高於Fed 2%目標後，企業與勞工可能已逐漸把高通膨納入薪資與價格設定行為中，「我要明確說明我的風險評估，目前風險仍偏向更高通膨。」她並表示，「如果預期中的通膨降溫沒有及時出現，我已準備好升息。」

就業市場若持續惡化 不排除採取降息

另一方面，庫克對AI長期發展仍持樂觀態度，認為企業快速導入AI有助提升生產力與經濟成長，但她也警告，AI在創造新工作機會前，可能先造成部分就業流失，對目前仍穩定的勞動市場形成風險。

庫克認為，美國勞動市場雖然有機會在不降息情況下維持穩定，但她也說若就業市場惡化，Fed同樣準備降息因應。

庫克去年曾遭總統川普試圖撤換，但她透過訴訟成功阻止川普立即截除職務的的要求，目前相關案件仍在美國最高法院審理中。她上月與Fed多數官員一致投票，將基準利率維持在3.50%至3.75%區間。

美國4月失業率為4.3%，近期已有多名Fed官員暗示，若通膨惡化，不排除再度升息。