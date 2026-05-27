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富士山LAWSON前跳舞挨轟擋路！中國網紅情侶不忍了：以後不去日本

中國網紅情侶在富士山腳LAWSON前跳舞挨轟擋路，今宣布以後不去日本了。（翻攝藤短短抖音）

圖文／鏡週刊

中國舞蹈網紅情侶「藤短短」日前發布清新舞蹈片，取景點選在知名景點河口湖LAWSON前，沒想到被轉到日網後卻惹來罵聲痛批「擋路」。對此，藤短短發布聲明痛批遭「有預謀的針對性抹黑」，並宣布以後不會再去日本了。

一支舞蹈為何惹怒日網？

回顧這起事件始末，「藤短短」上週在抖音發布最新舞蹈影片，是一支雙人舞，以可以盡收富士山之美的河口湖LAWSON作為背景，他們開心寫下「終於有一天來到這裡跳了躍動青春」，搭配清新濾鏡，引發討論。

不過這支影片後續被網友轉至日網，卻惹來罵聲，認為阻礙了遊客進出便利商店、稱呼他們是「迷惑系中國人」；但也有人替「藤短短」抱屈，批評日本過於排外。

富士山腳LAWSON跳舞被罵爆！　網紅：店員沒阻止

「藤短短」事後說明，強調當時是清晨4時許，門口僅有零散的情侶遊客，不存在擋路、不讓別人進去的問題，同時他們還強調，知道這裡是可以拍攝的，也沒有店員出面阻止，拍攝過程中他們也會與其他情侶遊客互相幫忙協助，並等待對方拍完。

「藤短短」還表示，等輿論風波過去後，將會下架在日本所拍攝的影片，稱「舞蹈的美好不值得留在不懂得欣賞的地方」，言語中滿滿無奈。

中國網紅情侶宣布：再也不去日本

今上午「藤短短」再次發布聲明，稱他們遭日本右翼帳號惡意造謠、導致遭網路暴力，稱這已非單純拍攝糾紛，而是一起「有預謀的針對性抹黑」；另外「藤短短」也說，針對外界質疑他們明知有爭議卻仍選擇前往，經此事件後，「我們已經決定，今後不會再來日本」


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