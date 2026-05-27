日女偶像公開「鐵瀏海」秘密　直接拿膠水黏！廠商嚇壞：千萬別學

▲iLiFE!16歲候補生おめめ。（圖／翻攝自X／＠omeme_iLiFE）



記者王佩翊／編譯

日本一名女偶像在網路上分享自己使用膠水固定瀏海的妙招，同時點名推薦家喻戶曉、市佔率極高的經典液態膠水「アラビックヤマト」（Arabic Yamato），引發跟風熱潮。然而膠水製造商YAMATO（ヤマト）27日緊急在官方X上呼籲消費者務必將產品用於「原本的用途」，切勿盲目跟風將膠水塗抹在皮膚或頭髮上，以免引發過敏等症狀。

日本超人氣地下偶像女團「iLiFE!」16歲候補生おめめ26日在自己的X帳號上，興奮地分享了一段影片，並附上文字稱，「需求度超高，使用Arabic Yamato膠水打造偶像鐵瀏海的方法」。

▲女偶像使用膠水Arabic Yamato固定瀏海，引發熱議。（圖／翻攝自YAMATO官網）



影片中，這名年輕的美女偶像為了讓瀏海在激烈的舞台跳舞時保持完美形狀、絲毫不亂，竟然直接拿起辦公桌上常見的橘色瓶身膠水，毫不猶豫地塗抹在額頭與頭髮上進行強效固定。

由於手法新穎且效果顯著，該影片迅速在年輕族群與追星圈中擴散，獲得了巨大的點閱率與關注。影片隨即引發熱烈討論，更有大量網友轉發，吸引眾人紛紛嘗試效仿。

眼看這股「歪風」越演越烈，甚至開始有年輕網友揚言要跟進實測，製造商YAMATO不敢掉以輕心，27日隨即透過官方社群帳號發表聲明滅火。

YAMATO在聲明中表示，「我們注意到社群媒體上出現了使用本公司產品的熱門影片，看到產品能獲得這麼多人的關注，我們感到非常高興。然而，影片中所介紹的使用方法，完全脫離了製造商當初所設定的黏著紙張用途，我們無法保證其安全性。」

官方隨後語重心長地呼籲，「為了讓所有客戶都能安心、安全地使用本公司產品，懇請大家務必遵照原本的黏著用途與使用方法來操作，非常感謝大家的理解與配合。」

官方聲明曝光後，大批日本網友紛紛在下方留言力挺製造商，有人指出，膠水的化學成分根本不是設計給人體使用的，直接塗抹在額頭的嬌嫩肌膚上，極有可能引發嚴重的過敏、紅腫甚至毛囊受損，呼籲大家追星之餘還是要保持理智。官方發表聲明後，おめめ也已經刪除原本貼文。