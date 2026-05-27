24歲女大生「打卡拍美照」冒險爬俄懸崖！　下秒墜100m深谷慘死

▲俄羅斯一名女大生在健行時為拍美照爬上懸崖，怎知因此墜崖慘死。（圖／翻攝自X／nexta_tv）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯一名24歲女大生在伊爾庫茨克州（Irkutsk）一處知名懸崖景點健行時，為了捕捉完美的拍照角度，竟不顧危險跨越岩石邊緣。當她拍完照片準備爬回安全區域時，腳下的土石突然鬆動塌陷，導致她當場從高達330英呎（約100公尺）的陡峭懸崖邊緣墜落，最終不治身亡。

根據《太陽報》報導，俄羅斯聯邦調查委員會（Investigative Committee）伊爾庫茨克分部證實，這起悲劇發生於索利耶-西伯利亞斯科耶市（Usolye-Sibirskoye）附近的知名景點「白色懸崖」（White Cliffs）。

該名24歲女大生24日與朋友一同前往當地健行，然而女大生為了打卡拍照，獨自站上靠近懸崖邊的一個陡峭平台。然而，就在她拍完照片、轉身試圖順著原路爬下岩石平台時，她所踩踏的地面突然坍方，導致她當場墜落100公尺深的懸崖。

女大生傷勢嚴重，儘管隨即被送往醫院治療，但最終仍在救護車上不治身亡。警方目前已針對此案展開調查，並根據現場目擊民眾證言釐清詳細案發情況，接下來將視調查結果，決定是否要針對此案正式進行刑事立案。