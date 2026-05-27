　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

被惡意爆料是跨性別　台籍作家李琴峰怒提告結果出爐

台灣籍作家李琴峰遭人惡意爆料後被迫出櫃，憤而提告求償侵害隱私及名譽。（翻攝自李琴峰臉書）

▲台灣籍作家李琴峰遭人惡意爆料後被迫出櫃，憤而提告求償侵害隱私及名譽。（圖／翻攝自李琴峰臉書）

圖文／鏡週刊

出身台灣的日本芥川獎得主李琴峰，2024年遭一名60多歲的律師公開指控她是沒有動過性別手術的生理男性，讓她為了澄清、公開自己不願曝光跨性別身分，因「被迫出櫃」而遭受性向歧視，憤而提告求償150萬日圓（約台幣30萬元）。東京地方法院今（27日）裁定，該律師須賠償22萬日圓（約台幣4.4萬元）。

37歲作家李琴峰出生自台灣，以中文、日文創作，2019年首度以小說《倒數五秒月牙》入圍日本文學最高榮譽「芥川獎」，並在2021年以《彼岸花盛開之島》成功獲獎，成為首位獲頒該獎的台灣作家。

被指是「自認女性的生理男」　李琴峰為澄清公開跨性別身分

日本媒體報導，李琴峰在法律上已將性別變更為女性，在2013年來到日本後，從未公開過自己性別變更的過往。但在獲頒芥川獎後，隸屬神奈川縣律師公會的60多歲律師滝本太郎卻在2024年5月在社群平台推特（現X）公開發言，聲稱李琴峰是「自認女性的生理男性」「似乎連法律上的女性都不是」等與事實不符的言論。

儘管該貼文數日後被刪除，但已累積上萬次瀏覽，李琴峰在2個月後提出訴訟，並於同年11月在個人網站上公開自己的跨性別身分，坦言自己深受性別問題的攻擊與誹謗，因此只能選擇被迫出櫃。

李琴峰主張該名律師的發文是「惡意爆料」，侵害了她不願被隨意公開的隱私權，為了澄清那些發文，她只能違背自己意願公開出櫃。李琴峰對該名律師求償150萬日圓，東京地方法院今判決該律師須賠償22萬日圓。

為了澄清只能出櫃　自認女性不愛稱跨性別

此外，山梨縣甲府市議員村松裕美2024年5月同樣也在網路上公開抹黑她是「有男人的身體但沒有動過性別手術」「她是有男性身體的女人，而且是女同性戀」，李琴峰同樣也向警方報案，提告村松裕美侵犯其隱私權以及免受歧視的和平生活權，並嚴重損害其名譽。

李琴峰對村松裕美提告求償550萬日圓，訴訟仍在進行中。她在個人網站上說明強調，她不認為自己是「跨性別者」，「我只是一個女人。如果非要選擇一個詞，我覺得『非順性別女性』比較適合。不過，為了方便起見，我有時也會使用『跨性別者』這個詞，但只是因為在法庭上比較容易理解。但請記住，這個詞並不能真正反映我的身分認同。」

李琴峰親解釋　為何不公開性別轉換過往

李琴峰也提到，可能有些人認為跨性別者不可恥，為何要隱瞞？但同樣的，遭受性暴力也不可恥，為何這麼多受害者要試圖隱藏自己的經歷？這是因為性暴力在社會上會變成一種污名，受害者常被帶有偏見的目光看待、遭受歧視。性別轉換的經歷也是如此。光是經歷性別轉換就可能導致污名化，使人成為歧視的目標，而且往往導致這段經歷被誤解和扭曲，這也是為什麼那些經歷性別轉換的人會選擇隱藏，以避免歧視。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
尹衍樑辭世／明明不認識！陳銳當年走歪入獄「尹衍樑找上陳凱倫主動送暖」　今翻身成CEO
去日本要變貴了！出國稅「7月起變3倍」　達人點破4關鍵根本沒差：買這就賺回來
「你明明就不是我親生爸爸」一句話引爆怒火！日繼父勒斃男童　假裝找人「4度搬遺體」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 8259 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／蘆洲婦切西瓜左轉遭撞飛！命危送醫搶救　
3度毒害澳洲小鮮肉　寡婦跳針喊冤將宣判
李芷婷穩交男友2年！　甜認「雙方已見過家長」
大台北3測站創5月最高溫紀錄　全台4地飆破39度
台股爆天量闖關4萬4千點　外資續買381億元、狂敲力積電7萬
蕭旭岑「捧現金照」燒向馬英九　馬辦：韓螢煥當天未捐款
獨／送別網紅醫張元瀚！家屬慟發訃聞　告別式時間曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

自家打造「大麻溫室」！日男藏100克大麻　遭警突襲住家逮捕

日女偶像公開「鐵瀏海」秘密　直接拿膠水黏！廠商嚇壞：千萬別學

快訊／南韓首爾再爆「工安意外」！土石坍塌遭活埋　60歲男慘死

24歲女大生「打卡拍美照」冒險爬俄懸崖！　下秒墜100m深谷慘死

日航空姐「酒精超標」登機前緊急被替換！　害班機延誤40分鐘

被惡意爆料是跨性別　台籍作家李琴峰怒提告結果出爐

快訊／散貨船在荷莫茲海峽爆炸起火　南韓政府證實：遭伊朗飛彈攻擊

台灣首破「輝達晶片走私中國」！經日本洗產地　攔截50台伺服器

疑憂「遲鈍音檔」曝光！　拜登怒告美司法部

韓國民眾團結抵制「坦克日」　星巴克一周慘賠84億韓元

他「後院一看」找到美琪了！聽到賞金50萬急搖頭：不會拿這麼多啦

尹衍樑過世享壽76歲！　潤泰集團574字聲明曝

少時孝淵目標主唱「飆出引擎聲」　秀英想搶C位「被說像比中指XD」

不良少年變千億富豪！　尹衍樑病逝瀟灑不設靈堂　當年王金平這句話救了他

少吃多動身體狀態卻卡關？ 選對「科學補給」管理更輕鬆

「少年股神」慘變「四貸同堂」？全台瘋股「房市被抽乾」！專家自爆當年慘劇：崩盤一次躺平10年｜地產詹哥老實說完整版 EP311

殺吃228公園鱷雀鱔PO網炫耀　竟是成大釣魚社創社長　學弟氣爆揭黑史

高雄男持雙刀闖賣場亂竄！再持鐮刀砍傷1人逃　驚悚畫面曝光　

黃仁勳、魏哲家「世紀飯局」插曲！　座車違停遭檢舉...警到場開單

首爾老高架橋拆除出大事！　2.9公分沉陷後安全檢查...橋體崩塌奪3命

自家打造「大麻溫室」！日男藏100克大麻　遭警突襲住家逮捕

日女偶像公開「鐵瀏海」秘密　直接拿膠水黏！廠商嚇壞：千萬別學

快訊／南韓首爾再爆「工安意外」！土石坍塌遭活埋　60歲男慘死

24歲女大生「打卡拍美照」冒險爬俄懸崖！　下秒墜100m深谷慘死

日航空姐「酒精超標」登機前緊急被替換！　害班機延誤40分鐘

被惡意爆料是跨性別　台籍作家李琴峰怒提告結果出爐

快訊／散貨船在荷莫茲海峽爆炸起火　南韓政府證實：遭伊朗飛彈攻擊

台灣首破「輝達晶片走私中國」！經日本洗產地　攔截50台伺服器

疑憂「遲鈍音檔」曝光！　拜登怒告美司法部

韓國民眾團結抵制「坦克日」　星巴克一周慘賠84億韓元

快訊／蘆洲婦騎單車切西瓜左轉遭小貨車撞飛！命危送醫搶救　

去年10月才開戶「只買4檔股票」　作家揭戰績：比以前年薪多

快訊／台股新增15檔「抓去關」　從明起處置至6／ 10

融入泰雅紅元素！埔里守城橋重建完工通車　卡努風災毀重建　

民進黨桃園議員郭麗華宣布退黨　無黨籍身分搶攻婦女保障名額

LE CREUSET夏日新色「海韻藍」驚艷餐桌　把地中海藍放進廚房裡

邊佑錫自爆「窮到負債」沒錢還減少工作：怕自己變鬆懈

高雄教師墜樓網炸鍋！心理師駐校諮商　教育局：強力監督校園霸凌

最不爽不是改判！後藤還原昨抗議內幕：裁判應先承認誤判

LG應援團二度來台更溫暖！驚呼一首應援歌狂播10次　台灣啦啦隊體力太猛

尹衍樑過世享壽76歲！　潤泰集團574字聲明曝

國際熱門新聞

架假網站詐騙！　6台灣男女在柬埔寨被捕

即／散貨船爆炸起火　南韓證實：遭伊朗攻擊

科技股撐美股　聯電ADR大漲15.7％

見面就給孫2千元　嬤刷存摺倒抽一口氣

台灣首破「輝達晶片走私中國」經日本洗產地

韓議員候選人爆紅！楓之谷初心者第一

美光飆漲19.29％　市值首破1兆美元

強迫女友賣淫500男！法銀行員判25年

談判恐又破局？　伊朗控美多次違反停火攻擊商船

台35歲男運3kg毒「落地日本秒被逮」！

美眾院2027國防授權法案　含310億援台

渡假勝地「連續殺人魔」？3女屍共通點曝

餐廳吃完才准走！郵輪打包自助餐回房恐挨罰

伊朗批美軍違反停火協議　稱保留報復權利

更多熱門

相關新聞

繼美琪後又有新任務！台南飼主祭20萬懸賞找「阿妹」

繼美琪後又有新任務！台南飼主祭20萬懸賞找「阿妹」

雲林米克斯犬「陳美琪」日前在飼主懸賞50萬元後順利尋回。而台南市永康區也出現類似協尋案件，飼主吳小姐為了找回走失5天的愛犬「阿妹」，決定祭出20萬元懸賞，希望集合更多民眾力量，幫助愛犬早日平安返家。

蔡依珊揪曾馨瑩喝喜酒

蔡依珊揪曾馨瑩喝喜酒

不再只衝東京、大阪！台人改瘋日本「5城市」

不再只衝東京、大阪！台人改瘋日本「5城市」

黃仁勳女兒當眾對爸爸撒嬌！

黃仁勳女兒當眾對爸爸撒嬌！

4步驟篩出最強台股基金

4步驟篩出最強台股基金

關鍵字：

鏡週刊李琴峰

讀者迴響

熱門新聞

爆激吻高層「夜店交纏照外洩」

網紅「霧峰幫」爆團內不倫！　正宮抓姦：蕾絲內褲掛帳棚

沖繩玩3天2夜「慘變當天來回」只能認賠　一票苦主現身

情商低「最不會哄人」星座Top 3

郝劭文證實「全家返台定居」！昔大陸直播單月賺3.3億

5張圖一次看！賴清德18生育大禮包　一胎10萬＋每月5000明年上路

北斗工業區車禍！婦遭聯結車輾死

孫淑媚的醫美醫生到底是誰？本尊親解答「交出幕後功臣」　高EQ回應質疑

獨／人氣牙醫張元瀚驟逝　遺孀悲痛接手診所

「輝台宴」定義新一代AI平台　台灣供應鏈名單曝光

真正受歡迎的人都有這5個特質

爆馬英九周美青未同住　金溥聰：馬敲周家門沒人開

癢到睡不著！孩冒「白色小珍珠」一抓長一排　醫示警

前人氣AV女優獲香港身份證：不管你們有什麼意見

「全球前2%頂尖科學家」成大教授曝光！帥到學生不翹課

更多

最夯影音

更多
他「後院一看」找到美琪了！聽到賞金50萬急搖頭：不會拿這麼多啦

他「後院一看」找到美琪了！聽到賞金50萬急搖頭：不會拿這麼多啦
尹衍樑過世享壽76歲！　潤泰集團574字聲明曝

尹衍樑過世享壽76歲！　潤泰集團574字聲明曝

少時孝淵目標主唱「飆出引擎聲」　秀英想搶C位「被說像比中指XD」

少時孝淵目標主唱「飆出引擎聲」　秀英想搶C位「被說像比中指XD」

不良少年變千億富豪！　尹衍樑病逝瀟灑不設靈堂　當年王金平這句話救了他

不良少年變千億富豪！　尹衍樑病逝瀟灑不設靈堂　當年王金平這句話救了他

少吃多動身體狀態卻卡關？ 選對「科學補給」管理更輕鬆

少吃多動身體狀態卻卡關？ 選對「科學補給」管理更輕鬆

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面