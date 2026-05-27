被惡意爆料是跨性別　台籍作家李琴峰怒提告結果出爐

▲台灣籍作家李琴峰遭人惡意爆料後被迫出櫃，憤而提告求償侵害隱私及名譽。（圖／翻攝自李琴峰臉書）

圖文／鏡週刊

出身台灣的日本芥川獎得主李琴峰，2024年遭一名60多歲的律師公開指控她是沒有動過性別手術的生理男性，讓她為了澄清、公開自己不願曝光跨性別身分，因「被迫出櫃」而遭受性向歧視，憤而提告求償150萬日圓（約台幣30萬元）。東京地方法院今（27日）裁定，該律師須賠償22萬日圓（約台幣4.4萬元）。

37歲作家李琴峰出生自台灣，以中文、日文創作，2019年首度以小說《倒數五秒月牙》入圍日本文學最高榮譽「芥川獎」，並在2021年以《彼岸花盛開之島》成功獲獎，成為首位獲頒該獎的台灣作家。

被指是「自認女性的生理男」 李琴峰為澄清公開跨性別身分

日本媒體報導，李琴峰在法律上已將性別變更為女性，在2013年來到日本後，從未公開過自己性別變更的過往。但在獲頒芥川獎後，隸屬神奈川縣律師公會的60多歲律師滝本太郎卻在2024年5月在社群平台推特（現X）公開發言，聲稱李琴峰是「自認女性的生理男性」「似乎連法律上的女性都不是」等與事實不符的言論。

儘管該貼文數日後被刪除，但已累積上萬次瀏覽，李琴峰在2個月後提出訴訟，並於同年11月在個人網站上公開自己的跨性別身分，坦言自己深受性別問題的攻擊與誹謗，因此只能選擇被迫出櫃。

李琴峰主張該名律師的發文是「惡意爆料」，侵害了她不願被隨意公開的隱私權，為了澄清那些發文，她只能違背自己意願公開出櫃。李琴峰對該名律師求償150萬日圓，東京地方法院今判決該律師須賠償22萬日圓。

為了澄清只能出櫃 自認女性不愛稱跨性別

此外，山梨縣甲府市議員村松裕美2024年5月同樣也在網路上公開抹黑她是「有男人的身體但沒有動過性別手術」「她是有男性身體的女人，而且是女同性戀」，李琴峰同樣也向警方報案，提告村松裕美侵犯其隱私權以及免受歧視的和平生活權，並嚴重損害其名譽。

李琴峰對村松裕美提告求償550萬日圓，訴訟仍在進行中。她在個人網站上說明強調，她不認為自己是「跨性別者」，「我只是一個女人。如果非要選擇一個詞，我覺得『非順性別女性』比較適合。不過，為了方便起見，我有時也會使用『跨性別者』這個詞，但只是因為在法庭上比較容易理解。但請記住，這個詞並不能真正反映我的身分認同。」

李琴峰親解釋 為何不公開性別轉換過往

李琴峰也提到，可能有些人認為跨性別者不可恥，為何要隱瞞？但同樣的，遭受性暴力也不可恥，為何這麼多受害者要試圖隱藏自己的經歷？這是因為性暴力在社會上會變成一種污名，受害者常被帶有偏見的目光看待、遭受歧視。性別轉換的經歷也是如此。光是經歷性別轉換就可能導致污名化，使人成為歧視的目標，而且往往導致這段經歷被誤解和扭曲，這也是為什麼那些經歷性別轉換的人會選擇隱藏，以避免歧視。

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