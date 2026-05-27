快訊／散貨船在荷莫茲海峽爆炸起火　南韓政府證實：遭伊朗飛彈攻擊

▲南韓HMM散貨船「樹木號」在荷莫茲海峽遭攻擊後爆炸起火，船底破洞寬5公尺、深達7公尺。（圖／大韓民國外交部）

記者羅翊宬／編譯

南韓航運公司HMM（現代商船、韓新遠洋）旗下散貨船「樹木號」本月4日在荷莫茲海峽停泊時，遭不明飛行體攻擊爆炸起火。對此，南韓政府稍早於今（27）日下午5時（台灣時間下午4時）正式公布調查報告，結果顯示該艘散貨船極有可能遭伊朗飛彈攻擊。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，南韓外交部第一次長朴潤柱以及國防部等相關部會處長出席此次調查結果對外說明會，針對造成樹木號爆炸起火的不明飛行物體進行解說。對此，朴潤柱表示，經國防部調查現場殘骸物，研判樹木號極有可能遭到伊朗製舊型反艦飛彈「努爾號」（Noor）攻擊。

至於飛行體引擎部分，該攻擊物體的引擎也與伊朗製渦輪噴射發動機（Turbojet Engine）類似。

南韓國防部調查結果顯示，該款飛彈為伊朗海軍、伊斯蘭革命衛隊、親伊朗武裝勢力所使用，目前無法確認該飛彈的發射地點，不過飛彈的飛行時間約7到8分鐘。

朴潤柱指出，南韓將立刻向伊朗表達嚴正抗議，包括訓斥伊朗駐南韓大使。不過，是否為遭伊朗「故意攻擊」？對此，朴潤柱回應，難以認定。南韓政府坦言，儘管目前仍無法定調伊朗為攻擊主體，不過多項證據顯示，伊朗有可能是此次樹木號遭攻擊爆炸起火事件的肇事者。

據悉，先前南韓外交部就有高層人士透露，樹木號遭伊朗攻擊的可能性最大。