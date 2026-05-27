台灣首破「輝達晶片走私中國」！經日本洗產地　攔截50台伺服器

▲基隆地檢署破獲一起輝達晶片走私案 。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

根據《彭博社》報導，有3人透過「先出口至日本、再轉運香港」的洗產地手法，將受美方嚴格控管的輝達（Nvidia）高階AI晶片「美超微」（Super Micro）伺服器非法走私至中國，因此上周被基隆地檢羈押禁見。而這也是台灣首度針對流向中國的AI晶片走私管道採取實質性的公開打擊行動。

報導指出，知情人士透露，基隆地檢署上周正式將3名嫌犯羈押禁見。辦案人員在收網行動中，當場查扣了約50台正準備闖關出口的高階伺服器。檢調指控，這3人涉嫌偽造出口報關文件，將裝有美方嚴格管制之輝達（Nvidia）高階AI晶片的「美超微」（Super Micro）伺服器，先出口至日本，再轉運香港，藉此將管制晶片非法走私至中國。

根據要求匿名的知情人士透露，在這批伺服器被攔截之前，該集團其實早就已經成功讓至少一批伺服器順利通過台灣海關。據悉，這批早已流出的高階硬體先是被運往日本，隨後再被轉運至香港。而香港正是長期以來，國際高科技硬體最終被秘密轉運至中國大陸腹地的關鍵中轉站。

目前，檢調當局仍拒絕透露究竟有多少數量的管制晶片已成功遭走私。值得注意的是，檢方調查的走私案件，多是利用東南亞國家作為中轉站的運毒案，而本次案件可能是檢方首次發現有走私集團利用「日本」作為AI晶片走私的跳板。

輝達執行長黃仁勳5月23日飛抵台北準備出席活動時，隨即被大批媒體追問對此案的看法。黃仁勳神色嚴肅地表示，輝達在向所有合作夥伴解釋法規時向來「極其嚴格」。

黃仁勳當場直言，「歸根究底，美超微必須經營好他們自己的公司。我希望他們能夠加強並改善對法規的合規性遵守，並在未來徹底避免此類事件再度發生。」

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