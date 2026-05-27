疑憂「遲鈍音檔」曝光！　拜登怒告美司法部

▲美國前總統拜登。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國民主黨籍前總統拜登26日對美國司法部提出訴訟，要求聯邦法官出手，全面攔下他與傳記代筆作家在2016年、2017年間的私下談話錄音檔及逐字稿被對外公開。司法部預計在6月15日將相關資料交給聯邦眾議院司法委員會與保守派智庫「傳統基金會」，若法院不介入，這些私密音檔將被全面流出。

川普上任後「態度大轉彎」 司法部決議公開音檔

根據NBC報導，這起訴訟的導火線，是保守派智庫傳統基金會在2024年依據《資訊自由法》（FOIA）提出的要求，希望能取得拜登和作家茲沃尼澤（Mark Zwonitzer）在合著回憶錄《答應我，父親：充滿希望、艱辛與使命的一年》（Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose）期間的私下對話內容。

根據訴狀內容，司法部原本以「相關紀錄不適用《資訊自由法》」為由拒絕了這項申請；但拜登的律師傑佛瑞斯（Amy Jeffress）指出，在現任總統川普（Donald Trump）的第二任期開始後，司法部卻在今年2月「完全沒有給出正式解釋的情況下」來個態度大轉彎，通知拜登打算將音檔與逐字稿交給原告。

隨後，副部長辦公室更在5月5日下達最後通牒，表示已做出最終決定，預計在6月15日把這批僅做少量遮蔽處理的資料交給傳統基金會（Heritage Foundation）與眾議院司法委員會。

喪子之痛私密談話 拜登陣營批：無正當理由

這批音檔全是在拜登（Joe Biden）家中錄製，內容涵蓋了他人生中最痛苦的一段時期。

傑佛瑞斯表示，拜登在對話中講述了從2014年感恩節開始的那一年，詳細記錄了拜登在面臨長子波伊（Beau Biden）對抗腦癌的悲痛期間，決定參選總統的心路歷程，「那一年不但是拜登總統政治生涯中最關鍵的時期，也是他個人私生活最痛苦的一年。」

拜登方面主張，每一個美國人，包含現任或前任副總統在內，在自己家裡的私人對話都擁有絕對的隱私權，不受《資訊自由法》規範；且眾院委員會的要求是為了規避限制資料公開的聯邦法律。

因此，拜登請求法院認定該請求「缺乏正當理由且無效」，同時永久禁止向委員會交付相關紀錄。

特檢曾爆拜登「反應遲緩」 川普狂酸：貪腐政客

傳統基金會之所以死咬著這批音檔不放，是因為特別檢察官許（Robert Hur）在調查2023年拜登「機密文件案」時曾引用這些紀錄。許在當時的報告中形容拜登「反應遲緩得令人痛苦」，甚至記不清事情、連閱讀自己筆記本上的內容都顯得吃力。

這些針對機密文件案訪談的音檔，等於證實了拜登確實有記憶力衰退的問題，直接打臉了當時極力否認此事的白宮官員。雖然許最終沒有對拜登提出刑事指控，但事件仍持續發酵。

針對這起訴訟，司法部和作家茲沃尼澤目前尚未做出回應；而川普則逮到機會，在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文，狂酸拜登是個「貪腐政客」。