水塔變沸水！印度「高溫47.6度」2天奪40命　法破紀錄酷暑釀7死





▲法國連兩天打破5月高溫紀錄。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

全球氣候崩潰危機加劇！西歐與南亞近日出現地獄級熱浪，印度飆出逼近48度的極端高溫，屋頂水塔被曬得滾燙，更在短短2天內引發超過40起中暑死亡案例；法國也連兩天打破5月高溫紀錄，目前已有7人不幸喪命。專家警告，這種異常天氣在前工業時代「根本不可能發生」。

印度飆47.6度！路面燙熟雞蛋 2天熱死逾40人

根據《中央社》報導，印度氣象局（IMD）數據顯示，全國多數地區高溫介於40至43度，北方邦（Uttar Pradesh）班達（Banda）等地更測得攝氏47.6度。

德里街頭宛如烤箱，民眾潑水想降溫不到1分鐘就全蒸發，實測將生雞蛋打在馬路上，短短3分鐘就能轉熟。烈日狠曬下，屋頂水塔被曬得滾燙，洗澡開「冷水」甚至可能被燙傷。

▲印度全國多數地區高溫介於40至43度（圖／達志影像／美聯社）



這波熱浪更在南部泰倫加納邦（Telangana）與安德拉邦（Andhra Pradesh），短短2天內引發超過40起中暑死亡案例。

歐洲陷「熱穹現象」 法國上看39度

歐洲同樣被熱浪蹂躪，來自摩洛哥的熱空氣被高壓困在西歐上空，形成恐怖的「熱穹現象」（heat dome）。法國連兩天刷新史上最熱的5月紀錄，氣象局警告氣溫上看39度，並破天荒首度在5月對13個省份發布橘色高溫警報。

目前法國已有7起死亡與高溫相關，包含5人難耐酷熱戲水卻不幸溺斃。週末還有民眾在里昂體能賽死於體溫過高，以及巴黎路跑賽有跑者心臟病發驟逝。

此外，英國倫敦附近飆出攝氏35度歷史新高；義大利則緊急下令，禁止勞工在正午至下午4點進行戶外高曝曬工作。

氣候崩潰 專家警告：前工業時代「根本不可能發生」

氣候科學家卡蘇（Christophe Cassou）向法國《世界報》表示，「這是一次史無前例的事件，在1979至2025年的氣候模型中，這個時節發生這種情況的機率只有千分之一。如果在前工業時代，這根本是不可能發生的事！」

科學家沃塔（Robert Vautard）也向《法新社》指出，六月熱浪在歐洲發生的機率已比過去暴增10倍，而這種「熱浪季節大幅延長」的軌跡，如今在五月也清晰可見，「這完全是氣候變遷的典型特徵。照這個趨勢發展下去，很快地，我們連在四月和十月，都會看到同樣可怕的極端高溫。」