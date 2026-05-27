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韓國民眾團結抵制「坦克日」　星巴克一周慘賠84億韓元

▲▼韓國星巴克。（圖／達志影像／美聯社）

▲韓國星巴克遭當地民眾群起抵制。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

韓國星巴克近期捲入「坦克日」爭議，遭南韓消費者群起抵制，消費與品牌指標明顯震盪。最新統計顯示，該事件引爆輿論後的一週內，結帳金額大幅下滑逾84億韓元（近新台幣1.76億元），跌幅超過26%；同時，應用程式新用戶下載量也明顯縮水，但使用人數卻逆勢增加，外界質疑其品牌信任與消費動能已受到衝擊。

根據韓媒《韓聯社》，AI數據分析公司IGAWorks旗下的Mobile Index統計，韓國星巴克5月18日至24日一週的結帳金額為236億9000萬韓元，相較前一週（321億6000萬韓元）還要減少約84億7000萬韓元，跌幅達26.3%。若與更早一週（314億8000萬韓元）相比，同樣呈現約25%的下滑趨勢，顯示短期內消費力道明顯轉弱。

報導指出，事件導火線為韓國星巴克針對保溫鋼杯推出促銷活動時，於5月18日光州民主化運動46周年紀念日之際，使用「坦克日」、「猛敲桌子」等敏感爭議字眼，引發南韓社會強烈批評，輿論迅速在社群平台擴散，品牌形象受到衝擊。

▲▼針對韓國星巴克「坦克日」行銷活動，新世界集團會長鄭溶鎮26日上午在首爾市江南區召開記者會鞠躬道歉。（圖／達志影像／美聯社）

▲針對韓國星巴克「坦克日」行銷活動，新世界集團會長鄭溶鎮26日上午在首爾市江南區召開記者會鞠躬道歉。（圖／達志影像／美聯社）

隨後，在南韓負責經營星巴克的新世界集團則是兩度發表聲明，集團會長鄭溶鎮昨（26）日上午更是3度鞠躬鄭重道歉。在爭議爆發後，新世界集團立刻撤換星巴克涉事的管理高層人員，試圖立刻止血，不過卻還是難以挽救企業形象，集團坦承銷售成績明顯下滑。

除了營收下滑外，消費者行為指標也同步惡化。數據顯示，韓國星巴克App新安裝次數在爭議期間下降至3萬6994件，較前一週的4萬8441件還要減少約23.6%；至於飲食品牌App的新增安裝數排名也由第2名跌至第5名，顯示新客流入動能明顯放緩。

不過，星巴克App的週活躍用戶數卻從390萬人增加至408萬人，成長約4.7%。分析認為，雖然消費與下載次數下降，但既有用戶可能因查詢公告、確認有無優惠券或檢視帳戶餘額等需求而提高使用頻率，導致活躍會員數短期上升，然而卻未必能轉化為實際消費。

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