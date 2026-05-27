快訊／南韓LG電子2男遭人「持刀亂砍」　警追捕兇嫌

▲LG電子麻谷業務中心。（圖／翻攝自LG電子官網）

記者羅翊宬／編譯

根據《韓聯社》最新消息，稍早位在南韓首爾市江西區的「LG電子麻谷業務中心」，於今（27）日上午11時18分（台灣時間上午10時18分），50多歲男性A某、40多歲男性B某在2樓遭人持兇器砍傷後跌倒在地，其中A某雙臂受傷、B某則是肋下受傷，雙雙送往醫院。

報導指出，兇嫌為LG電子合作廠商的員工，疑似因受到職場霸凌與排擠，在怒火爆發後犯案。在經過警方追捕後，兇嫌已向警方自首，被緊急逮捕。

遭砍傷的兩人，目前並無生命大礙。