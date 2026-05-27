墨渡假勝地疑「連續殺人魔」出沒！接連找到3女屍　遺體共通點曝

▲墨西哥疑似出現連續殺人魔。（圖／翻攝自Facebook／Puerto Vallarta, Mexico）



記者王佩翊／綜合報導

墨西哥知名渡假勝地巴亞爾塔港（Puerto Vallarta）近日接連出現3起女性命案，當地居民人心惶惶，並擔憂是否是「連續殺人魔」出沒。對此，警方已針對這3起事件展開調查，並確認是否存在共通點。

3具遺體分別在何處被發現

第1具女性遺體於5月10日在知名景點藍卓埃爾皮魯里（Rancho El Piruli）附近被發現，約一周後，第2名死者的遺體在一處公路旁的休息區尋獲。而最新出現的第3具遺體，則是在帕克拉斯帕爾瑪斯（Parque Las Palmas）社區一條泥土路上被找到。

目前3名死者身分均尚未正式確認，但當地媒體報導指出，其中最後一名死者疑似是一名來自墨西哥、年僅22歲的失蹤女子伊莉莎白．馬丁尼茲（Elizabeth Martinez）。

根據《墨西哥新聞日報》描述，該名死者頸部、手部與手臂上留有骷髏、女子及姓名等刺青，遺體亦呈現遭受暴力對待的跡象。

3名被害女性有哪些共同點

根據外媒報導，3名死者的年齡均介於30歲至30多歲之間，遺體被尋獲時皆位於偏僻地點，且身上部分衣物遭到脫去。此外，她們身上都有刺青，這一特徵也成為警方比對案件關聯性的重要線索之一。

警方尚未排除其他可能性

官員強調，目前整體調查仍處於初步階段，所有方向都尚在評估之中。其中一項值得關注的推論是，這些女性有可能是在其他地方遭到殺害，凶嫌事後才將遺體移置至巴亞爾塔港境內。警方正持續蒐集現場證據、比對監視器畫面及相關報告，試圖釐清各案之間是否確實存在直接關聯。

毒梟暴亂陰影仍未散去

巴亞爾塔港2月才爆發一波由販毒集團引發的嚴重暴力事件，起因是成員為報復惡名昭彰的「哈利斯科新世代販毒集團」（Jalisco New Generation Cartel）頭目「公雞之王（El Mencho）」之死，在市區內縱火焚燒多輛巴士、洗劫商店，多名美國遊客當時被困城內，親眼目擊整場混亂。如今巴亞爾塔港又陷入「連續殺人魔」風波，讓當地民眾人心惶惶。