油價衝破百元！　分析師示警：能源市場已回不去

▲阿曼穆桑達姆半島外海、荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）上的船隻與油輪。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國對伊朗的最新空襲行動，徹底粉碎了中東局勢近期有望取得突破的希望，國際油價26日再度飆破每桶100美元大關。儘管前幾日市場還期盼和平協議能讓波灣產油國恢復出口，但專家坦言，無論談判結果為何，全球能源市場如今已無法回頭。

荷莫茲海峽遭封鎖 市場無限輪迴

根據《衛報》報導，美國針對飛彈發射陣地與佈雷艦展開攻擊的消息一出，和平協議依然遙遙無期，隨即推升布蘭特原油（Brent crude）價格衝破關鍵關卡。衝突加上行經「荷莫茲海峽」的化石燃料運輸遭到封鎖，曾讓油價在上個月底狂飆，一舉突破126美元。

事實上，交易員近期仍不斷押注外交途徑能解決敵對狀態，油價在25日更一度跌至一個月低點的95.95美元。不過，荷蘭合作銀行（Rabobank）全球經濟與市場策略師艾佛瑞（Michael Every）直言，市場現在就像是無限輪迴，「每次大家都覺得『這次總算有突破了，能源終於要出貨了』，但到目前為止，一次又一次地落空。」

全球原油庫存拉警報 7、8月恐陷「紅區」

市場觀察家指出，長達數週的原油出口中斷，已經嚴重消耗全球原油與燃料庫存，加上夏季旅遊旺季即將到來，運輸燃料需求勢必大增。國際能源總署（IEA）署長比羅爾（Fatih Birol）上週便警告，各國消耗的石油量已遠超生產量，全球在7、8月可能會陷入紅區，意味著可能必須採取進一步的緊急措施。

亨費投資研究機構（HFI Research）分析師也坦言，市場已達不歸路，下個月初恐將面臨「殘酷的現實」。沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）更預測，若荷莫茲海峽持續封閉，石油供應的挑戰將一路影響市場直到明年。

每日減產逾千萬桶 即使通航也補不滿缺口

荷莫茲海峽在危機爆發前，每日可運輸約2000萬桶石油，如今航道關閉，讓波灣地區每日的戰前產量銳減了1440萬桶。摩根大通（JP Morgan）表示，雖然從緊急儲備中提領破紀錄的石油，勉強填補了每日約200萬桶的缺口，但這項釋出計畫預計7月就會結束，且目前庫存已降至「危險低點」。

摩根大通進一步指出，儘管3至5月的全球石油需求預估會持續大幅下滑，市場供應仍存在龐大缺口。「即使在最樂觀的情況下，美伊達成協議讓海峽運輸量恢復正常，市場供應依然會很吃緊，庫存也將處於極低水平。」