川普10%關稅7月到期　美貿易代表：可能重新起徵

▲美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普今年2月祭出的「10%全球關稅」即將在7月到期，正當外界關注關稅戰是否將暫告一段落時，美國貿易代表葛里爾26日卻拋出震撼彈，暗示這項基於《1974年貿易法》第122條款實施的關稅，在到期後不排除有「重新起徵」的可能性，藉此為即將上路的第301條款新關稅方案爭取緩衝時間。

關稅空窗期有解？ 格里爾：沒規定只能用一次

川普政府先前實施的一系列「對等關稅」遭美國聯邦最高法院裁定違法後，為了立刻維持住關稅底線，於今年2月火速改依《1974年貿易法》第122條款（Section 122），對全球全面加徵10%關稅。

這項條款授權總統在面臨國際收支赤字等危機時，可在未經國會同意下，對進口商品課徵最高15%關稅，但最長只能維持150天。

美方原先的算盤是，等這150天的期限在7月一到，就要改用同法案的第301條款（Section 301），針對外國的不公平貿易行為展開調查，並以新關稅措施取代。

不過，綜合《華爾街日報》與《彭博社》報導，葛里爾（Jamieson Greer）出席美國外交關係協會（CFR）活動時明確指出，「法律明訂了關稅何時到期，但並未明確禁止期限過後再次實施。」

葛里爾強調，「實在很難想像國會的初衷，是限制總統每屆任期內只能動用一次第122條款。」這番話等於暗示，若有必要，美國隨時可以再次搬出第122條款來填補7月過後的關稅空窗期。

美貿易代表署全力拚「301條款」上路

不過，葛里爾坦言，美國貿易代表署目前仍「全神貫注」於進行中的第301條款調查工作。川普政府早在3月11日就已針對南韓等主要國家啟動這項調查，目的就是為了擬定7月能順利上路的新替代關稅方案。

外界分析認為，葛里爾此時拋出再次動用第122條款的風向球，主要還是為了買保險，替第301條款的實施爭取更多時間。

畢竟，美國國際貿易法院（USCIT）才剛在5月7日裁定依據第122條款加徵的關稅違法，儘管聯邦巡迴上訴法院已在12日暫時擱置了這項下級法院的判決，讓現有關稅得以繼續實施，但後續的法律戰仍充滿變數。