罷工危機暫告落幕？三星電子工會「分紅協商」投票　73.7%高票通過

▲三星電子勞資臨時協議在工會投票中以73.7%支持率通過。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

三星電子2026年薪資協商暫定合意案在工會投票中以73.7%高支持率通過，投票率達95.5%，宣告長期罷工爭議暫告一段落，但因半導體DS與DX部門對分紅差距立場分歧嚴重，內部矛盾仍持續升溫並留下後續整合挑戰。

根據韓媒《韓聯社》，三星電子勞資雙方今（27）日公布結果，為期6天的投票最終有4萬6142人投下贊成票，占73.7%；整體6萬2593名具投票資格員工中，共6萬2616人參與投票，投票率達95.5%。依照工會規定，只要過半數投票且過半數同意，暫定合意案即正式成立，因此此次薪資協議已確定生效。

不過內部意見分歧相當明顯。以半導體（DS）部門為主的「超企業工會」中，投票率達96.5%，其中80.6%支持協議；反觀以裝置體驗（DX）部門員工為主的「全國三星電子工會」，雖投票率達89%，但僅21.1%投下贊成票，呈現強烈對比。外界分析，關鍵原因在於此次方案將績效分配明顯向DS部門傾斜。

此次協議內容顯示，DS部門可獲得以營運績效為基礎的特別經營成果獎金，其中以年薪1億韓元為例，約可領取5.5億韓元（稅前）的自家股票獎勵，加上上限為年薪50%的超額利潤獎金（OPI）約5000萬韓元，總額最高約達6億韓元；但DX部門員工則主要僅能獲得約600萬韓元等值股票獎勵，落差明顯。

雖然投票通過後，工會預計將與三星電子正式舉行簽署儀式，象徵勞資爭議告一段落，但DX部門員工對績效分配不滿情緒升高，內部對立恐將延續，後續是否影響組織穩定仍有待觀察。