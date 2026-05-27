　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

北韓「混合射擊」震撼！彈道＋巡弋＋火箭砲齊發　金正恩親自坐鎮

▲▼北韓26日從平安北道定州試射多款飛彈，由金正恩視察指導。（圖／VCG）

▲北韓26日從平安北道定州試射多款飛彈，由金正恩視察指導。（圖／VCG，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓軍方昨（26）日偵測到，北韓（朝鮮）從平安北道定州向西海（黃海）發射短程彈道飛彈、多管火箭砲，罕見進行「混合發射」，試圖突破防空網。對此，北韓官媒證實，北韓最高領導人金正恩親自視察試射，稱此次發射涵蓋多款新型武器，未來將部署在南北韓軍事分界線附近，射程最遠達100公里，對首爾構成威脅。

北韓官媒《朝中社》今（27）日報導，此次試射是在金正恩視察指導下，由飛彈總局與國防科學研究機構共同執行，發射包括戰術彈道飛彈、戰術巡弋飛彈以及射程延長240mm操縱放射砲（多管火箭砲）等武器，並同步進行性能分析與評估。

從官媒釋出的照片可見，部分「輕量級多用途飛彈發射系統」被認為可同時搭載並發射彈道飛彈與240mm火箭彈；另有採箱型發射架設計的巡弋飛彈系統，一次可搭載多枚飛彈同時發射，呈現多軌火力運用特徵。

《朝中社》引述金正恩說法，指出此次試射導入「重要高難度國防科學技術」，對發射結果相當滿意，強調所有發射車的射擊控制與自動化系統已依現代戰爭條件完成更新，顯示戰力明顯提升。

▲▼北韓26日從平安北道定州試射多款飛彈，由金正恩視察指導。（圖／VCG）

金正恩還表示，當前嚴峻的國際情勢要求「不斷更新軍事能力」，強調優先建設「最現代化、最強大的砲兵武力」。他警告，對手若遭遇具備壓倒性破壞力的打擊，將在心理上與戰略上承受壓力，進一步強化嚇阻效果。

另一方面，南韓聯合參謀本部指出，北韓26日從平安北道定州向西海（黃海）發射多枚飛行體，其中短程彈道飛彈飛行約80公里，並與火箭砲同步發射。南韓軍方分析，這種同時進行彈道飛彈與火箭砲的「混合發射」相當罕見，研判意在測試突破防空網與多層次打擊能力。

此外，南韓方面也注意到，外界認為此次北韓試射是對南韓推動興建核動力潛艦計畫的回應。

據悉，北韓官媒並未將此次飛彈試射的消息刊載於一般民眾皆可閱覽的黨務機關報《勞動新聞》，而本次發射距離上次彈道飛彈試射已相隔37天，是今年以來第8次試射。另外，先前曾多次隨行的金正恩女兒金主愛，此次並未出現在報導畫面中。

►快訊／北韓「往黃海方向」發射多枚飛彈！疑出動攻擊型無人機

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 8259 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不再只衝東京、大阪！　台人改瘋日本「5城市」
台中16名毒駕累犯　高清無碼照遭公布
直擊／方志友傳婚變首露面「暴瘦10kg」　
變態私刑！5人遭凌虐逼口交　重判36年半
先發9人全員雙安改寫隊史！　24安6轟血洗
快訊／疑又毒駕！　永和蛇行車撞傷2警落跑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

韓國民眾團結抵制「坦克日」　星巴克一周慘賠84億韓元

水塔變沸水！印度「高溫47.6度」2天奪40命　法破紀錄酷暑釀7死

北韓「混合射擊」震撼！彈道＋巡弋＋火箭砲齊發　金正恩親自坐鎮

快訊／南韓首爾再爆「工安意外」　3人慘遭活埋！

墨渡假勝地疑「連續殺人魔」出沒！接連找到3女屍　遺體共通點曝

油價衝破百元！　分析師示警：能源市場已回不去

快訊／南韓LG電子2男遭人「持刀亂砍」　警追捕兇嫌

強迫女友賣淫500男！性虐、逼喝尿舔公廁7年　法銀行員判25年

川普10%關稅7月到期　美貿易代表：可能重新起徵

罷工危機暫告落幕？三星電子工會「分紅協商」投票　73.7%高票通過

他「後院一看」找到美琪了！聽到賞金50萬急搖頭：不會拿這麼多啦

尹衍樑過世享壽76歲！　潤泰集團574字聲明曝

少時孝淵目標主唱「飆出引擎聲」　秀英想搶C位「被說像比中指XD」

不良少年變千億富豪！　尹衍樑病逝瀟灑不設靈堂　當年王金平這句話救了他

「少年股神」慘變「四貸同堂」？全台瘋股「房市被抽乾」！專家自爆當年慘劇：崩盤一次躺平10年｜地產詹哥老實說完整版 EP311

少吃多動身體狀態卻卡關？ 選對「科學補給」管理更輕鬆

殺吃228公園鱷雀鱔PO網炫耀　竟是成大釣魚社創社長　學弟氣爆揭黑史

高雄男持雙刀闖賣場亂竄！再持鐮刀砍傷1人逃　驚悚畫面曝光　

黃仁勳、魏哲家「世紀飯局」插曲！　座車違停遭檢舉...警到場開單

首爾老高架橋拆除出大事！　2.9公分沉陷後安全檢查...橋體崩塌奪3命

韓國民眾團結抵制「坦克日」　星巴克一周慘賠84億韓元

水塔變沸水！印度「高溫47.6度」2天奪40命　法破紀錄酷暑釀7死

北韓「混合射擊」震撼！彈道＋巡弋＋火箭砲齊發　金正恩親自坐鎮

快訊／南韓首爾再爆「工安意外」　3人慘遭活埋！

墨渡假勝地疑「連續殺人魔」出沒！接連找到3女屍　遺體共通點曝

油價衝破百元！　分析師示警：能源市場已回不去

快訊／南韓LG電子2男遭人「持刀亂砍」　警追捕兇嫌

強迫女友賣淫500男！性虐、逼喝尿舔公廁7年　法銀行員判25年

川普10%關稅7月到期　美貿易代表：可能重新起徵

罷工危機暫告落幕？三星電子工會「分紅協商」投票　73.7%高票通過

嘎琳回歸樂天桃猿2個月「掰了及腰長髮」！剪成耳下3cm激短髮：有點帥

鄭州超市「人魚秀」免費看　4名女員工週末假期輪番上陣

苗栗行人慘遭毒駕男撞昏搶救中　驗出愷他命陽性反應抓去關

孫淑媚逆齡穿搭太神！「3公式」寬鬆西裝外套＋破褲滿滿大學生感

鄭麗文訪美行程不順牽拖僑委會　民進黨批莫名其妙：自己行程自己排

獨／高雄男不爽丟工作　帶球棒鋸刀嗆電商闆娘！被揪毒駕慘了

船代會全聯會爭取引水費率自動化　擴大港代業務範圍並助業者升級

警察面前闖紅燈！新竹女毒蟲被攔查惱羞　跳針暴怒一查是毒駕

攝護腺癌放療免跑40次 　三總「磁振刀」5次完成治療

王鶴棣開戰沈月炎上「爸爸首發聲」！開店遭洗版　他5天掉粉20萬

【沒有邊界感的狗狗】薩摩耶叼著娃娃闖門要求爸爸陪玩

國際熱門新聞

架假網站詐騙！　6台灣男女在柬埔寨被捕

科技股撐美股　聯電ADR大漲15.7％

見面就給孫2千元　嬤刷存摺倒抽一口氣

韓議員候選人爆紅！楓之谷初心者第一

美光飆漲19.29％　市值首破1兆美元

談判恐又破局？　伊朗控美多次違反停火攻擊商船

台35歲男運3kg毒「落地日本秒被逮」！

美眾院2027國防授權法案　含310億援台

強迫女友賣淫500男！法銀行員判25年

餐廳吃完才准走！郵輪打包自助餐回房恐挨罰

伊朗批美軍違反停火協議　稱保留報復權利

以色列停火仍狂炸　黎巴嫩「最致命一天」釀31死

川普要80歲了！　13個月內第3次年度健檢稱結果「完美」

外媒關注　台灣無人機出口暴增20倍

更多熱門

相關新聞

即／首爾再爆「工安意外」　3人慘遭活埋！

即／首爾再爆「工安意外」　3人慘遭活埋！

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《YTN News》最新消息，稍早於今（27）日中午12時44分（台灣時間上午11時44分），首爾市江南區水西洞水西站附近某公寓大樓的施工現場，發生活埋的工安意外

即／韓LG電子2男遭人「持刀亂砍」

即／韓LG電子2男遭人「持刀亂砍」

罷工危機暫告落幕？三星電子工會投票結果曝

罷工危機暫告落幕？三星電子工會投票結果曝

星國外長罕見「連訪南北韓」　盼成溝通橋梁

星國外長罕見「連訪南北韓」　盼成溝通橋梁

首爾老高架橋拆除3死　安全檢查崩塌釀禍

首爾老高架橋拆除3死　安全檢查崩塌釀禍

關鍵字：

日韓要聞國際軍武北韓朝鮮金正恩彈道飛彈巡弋飛彈

讀者迴響

熱門新聞

爆激吻高層「夜店交纏照外洩」

網紅「霧峰幫」爆團內不倫！　正宮抓姦：蕾絲內褲掛帳棚

沖繩玩3天2夜「慘變當天來回」只能認賠　一票苦主現身

北斗工業區車禍！婦遭聯結車輾死

孫淑媚的醫美醫生到底是誰？本尊親解答「交出幕後功臣」　高EQ回應質疑

情商低「最不會哄人」星座Top 3

5張圖一次看！賴清德18生育大禮包　一胎10萬＋每月5000明年上路

「輝台宴」定義新一代AI平台　台灣供應鏈名單曝光

真正受歡迎的人都有這5個特質

癢到睡不著！孩冒「白色小珍珠」一抓長一排　醫示警

快訊／賴清德不只0-18歲月發5000！　11：30公布18項措施搶先看

前人氣AV女優獲香港身份證：不管你們有什麼意見

高雄雙刀男賣場亂竄！再砍1人逃畫面曝

爆馬英九周美青未同住　金溥聰：馬敲周家門沒人開

分手郭雪芙「孫其君熱戀小10歲網紅」！

更多

最夯影音

更多
他「後院一看」找到美琪了！聽到賞金50萬急搖頭：不會拿這麼多啦

他「後院一看」找到美琪了！聽到賞金50萬急搖頭：不會拿這麼多啦
尹衍樑過世享壽76歲！　潤泰集團574字聲明曝

尹衍樑過世享壽76歲！　潤泰集團574字聲明曝

少時孝淵目標主唱「飆出引擎聲」　秀英想搶C位「被說像比中指XD」

少時孝淵目標主唱「飆出引擎聲」　秀英想搶C位「被說像比中指XD」

不良少年變千億富豪！　尹衍樑病逝瀟灑不設靈堂　當年王金平這句話救了他

不良少年變千億富豪！　尹衍樑病逝瀟灑不設靈堂　當年王金平這句話救了他

「少年股神」慘變「四貸同堂」？全台瘋股「房市被抽乾」！專家自爆當年慘劇：崩盤一次躺平10年｜地產詹哥老實說完整版 EP311

「少年股神」慘變「四貸同堂」？全台瘋股「房市被抽乾」！專家自爆當年慘劇：崩盤一次躺平10年｜地產詹哥老實說完整版 EP311

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面