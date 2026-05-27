北韓「混合射擊」震撼！彈道＋巡弋＋火箭砲齊發　金正恩親自坐鎮

▲北韓26日從平安北道定州試射多款飛彈，由金正恩視察指導。（圖／VCG，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓軍方昨（26）日偵測到，北韓（朝鮮）從平安北道定州向西海（黃海）發射短程彈道飛彈、多管火箭砲，罕見進行「混合發射」，試圖突破防空網。對此，北韓官媒證實，北韓最高領導人金正恩親自視察試射，稱此次發射涵蓋多款新型武器，未來將部署在南北韓軍事分界線附近，射程最遠達100公里，對首爾構成威脅。

北韓官媒《朝中社》今（27）日報導，此次試射是在金正恩視察指導下，由飛彈總局與國防科學研究機構共同執行，發射包括戰術彈道飛彈、戰術巡弋飛彈以及射程延長240mm操縱放射砲（多管火箭砲）等武器，並同步進行性能分析與評估。

從官媒釋出的照片可見，部分「輕量級多用途飛彈發射系統」被認為可同時搭載並發射彈道飛彈與240mm火箭彈；另有採箱型發射架設計的巡弋飛彈系統，一次可搭載多枚飛彈同時發射，呈現多軌火力運用特徵。

《朝中社》引述金正恩說法，指出此次試射導入「重要高難度國防科學技術」，對發射結果相當滿意，強調所有發射車的射擊控制與自動化系統已依現代戰爭條件完成更新，顯示戰力明顯提升。

金正恩還表示，當前嚴峻的國際情勢要求「不斷更新軍事能力」，強調優先建設「最現代化、最強大的砲兵武力」。他警告，對手若遭遇具備壓倒性破壞力的打擊，將在心理上與戰略上承受壓力，進一步強化嚇阻效果。

另一方面，南韓聯合參謀本部指出，北韓26日從平安北道定州向西海（黃海）發射多枚飛行體，其中短程彈道飛彈飛行約80公里，並與火箭砲同步發射。南韓軍方分析，這種同時進行彈道飛彈與火箭砲的「混合發射」相當罕見，研判意在測試突破防空網與多層次打擊能力。

此外，南韓方面也注意到，外界認為此次北韓試射是對南韓推動興建核動力潛艦計畫的回應。

據悉，北韓官媒並未將此次飛彈試射的消息刊載於一般民眾皆可閱覽的黨務機關報《勞動新聞》，而本次發射距離上次彈道飛彈試射已相隔37天，是今年以來第8次試射。另外，先前曾多次隨行的金正恩女兒金主愛，此次並未出現在報導畫面中。

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