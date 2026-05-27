白宮建「八角籠格鬥場」慶川普80大壽！　送8.5萬張免費門票

▲白宮即將於川普生日當天舉行終極格鬥冠軍賽。（圖／翻攝自UFC，下同）

記者王佩翊／編譯

美國政府為了慶祝美國建國250週年，將在6月14日總統川普80大壽當天在白宮舉行史無前例的「終極格鬥冠軍賽」（UFC）。為此，白宮南草坪26日已出現大批起重機與建築機具進駐開挖，準備打造一座臨時的UFC八角籠競技場。UFC更透露，接下來將發放8.5萬張免費門票。

白宮變身格鬥場！川普豪氣蓋「5000人座八角籠」

根據《衛報》報導，從26日現場流出的多張照片可以看到，多輛大型起重機與重型工程設備已在白宮草坪上展開搭建作業。川普先前就曾興奮透露，完工後的項目將在「白宮正門口外，呈現一座擁有5000個座位的露天競技場」。

根據網路曝光的完工3D模擬圖，這座被鐵絲網圍繞的八角籠格鬥空間，周邊將環繞著紅、白、藍三色的主題舞台，上方則有印著星條旗圖案的巨型拱門，並配備兩面超大LED螢幕進行實況轉播。UFC更表示，將發放高達8.5萬張免費門票。

不只如此，八角籠和舞台周圍還會架設數千個臨時階梯座位，甚至在擂台最前線（Ringside）保留了專屬區域，屆時將有整支大型行進樂隊（Marching band）在現場吹奏高亢的音樂，將賽事氣氛炒到最熱。

▲現場已開始施工。（圖／翻攝自UFC）



密謀1年計畫縮水？兩大重量級冠軍戰仍點燃戰火

事實上，川普早在2025年7月4日出席愛達荷州活動、宣布美國250週年國慶慶祝活動時，就首次拋出要在白宮辦UFC格鬥賽的想法。他當時表示，「想像一下在白宮的土地上辦這個，我們那裡土地很大！」起初他甚至誇口要辦一場吸引2.5萬人進場的「全面大戰」。

到了2025年12月，川普又加碼宣稱白宮爭霸賽將包含「8到9場冠軍賽，是UFC有史以來最盛大的比賽」。雖然最終不論是觀眾人數還是比賽場次，規模都有所縮水，但目前的出賽名單（Fight card）依舊極具看頭，包含了兩場核心冠軍戰：主賽事由托普里亞（Ilia Topuria）對決蓋奇（Justin Gaethje）的輕量級冠軍爭奪戰，以及培雷拉（Alex Pereira）與蓋恩（Ciryl Gane）的重量級臨時冠軍戰。

眾所周知，川普長期以來都是綜合格鬥（MMA）的狂熱粉絲，且與UFC總裁白大拿（Dana White）私交甚篤，這也讓這場「白宮鐵籠戰」的瘋狂構想得以順利成真。