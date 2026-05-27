美國大砍北約軍援！　德媒曝：轟炸機少一半、不給核動力潛艦

▲烏克蘭與北約舉行「迅捷三叉戟2021」（RAPID TRIDENT-2021）聯合軍演。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國與北約的同盟關係面臨重大震盪！根據德國媒體《明鏡周刊》報導，美國準備在危機發生時，大幅削減提供給北約（NATO）盟國的戰略性武器與軍事資源，其中包含將戰略轟炸機砍半、戰機削減三分之一，甚至傳出海軍將不再提供核動力潛艦，讓北約盟國面臨前所未有的「軍援縮水」危機。

戰力重創 轟炸機砍半、戰機少三分之一

報導指出，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上週在布魯塞爾（Brussels）親自告知北約高層，美國將縮減可提供給該聯盟的軍事資源，其中戰略轟炸機的數量將直接「攔腰砍半」。

除了轟炸機之外，防空戰力也面臨全面縮編。美國特使維勒茲-格林（Alexander Velez-Green）向北約成員國表示，美國部署的戰鬥機數量將會被削減三分之一。

核潛艦不給了、軍艦無人機全保留

美方的削減計畫不僅限於空軍，海軍與先進無人機也在縮減名單中。據據悉，美國海軍已表態將不再向北約聯盟提供核動力潛艦，且未來部署的驅逐艦數量也會比以往更少。

消息人士更透露，美方打算將所有的偵察無人機留給自己使用，並同步減少提供攻擊無人機（UAVs）。

川普不滿成員國「不付錢」 爆發多起導火線

這股減少美國駐歐洲軍力的推力，在美國總統川普任內正不斷加速。美國最初在冷戰時期駐軍歐洲是為了防範蘇聯，如今在歐洲各地仍有約6萬8000名現役軍人。然而，川普長期以來強力批評北約成員國不願為自家國防出資，放任軍事能力衰退。

儘管自俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲近年已大幅增加國防開支，且五角大廈政策主管柯比（Elbridge Colby）先前曾強調會繼續以核武保護北約，仍無法阻止美方的撤離腳步。

據了解，這起風波的導火線源於川普過去對北約的極度不滿，他曾痛批北約不願意支持他對伊朗開戰、以及用武力重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的決定，再加上先前美方試圖接管格陵蘭的計畫以失敗收場，種種摩擦讓川普當時直言正在考慮退出北約，並質疑美國對這項共同防禦協定的承諾。

報導最後指出，關於美國決定縮減對北約支持的更多細節，預計將在6月初正式對外公布。面對美方的大動作，北約秘書長呂特（Mark Rutte）上週則坦言，該防衛聯盟預期會將重心從美國身上移開，積極尋求擺脫對單一盟國的「過度依賴」。