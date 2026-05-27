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強迫女友賣淫500男！性虐、逼喝尿舔公廁7年　法銀行員判25年

▲▼法國51歲的前銀行經理布希（Guillaume Bucci）涉嫌在2015年至2022年的7年期間，強迫42歲女友萊蒂西亞（Laetitia R.）賣淫，與近500名男子發生性關係，甚至強逼對方喝尿、舔公廁馬桶，更是多次以皮帶、電線抽打女友。（圖／達志影像／美聯社）

▲萊蒂西亞（Laetitia R.）長期遭到前男友虐待，被迫與近500名男子發生性關係。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

法國51歲的前銀行經理布希（Guillaume Bucci）涉嫌在2015年至2022年的7年期間，強迫42歲女友萊蒂西亞（Laetitia R.）賣淫，與近500名男子發生性關係，甚至強逼對方喝尿、舔公廁馬桶，更是多次以皮帶、電線抽打女友。法國迪涅萊班（Digne-les-Bains）刑事法院近日做出判決，依性侵、酷刑及媒介賣淫等罪嫌，重判這名惡魔銀行家25年監禁。

根據英國《每日星報》與法國當地媒體報導，檢方指控，布希打著「薩德馬佐主義（SM）性愛遊戲」的幌子，對萊蒂西亞實施了心理控制與洗腦。在兩人同居的7年裡，萊蒂西亞淪為生財工具。

布希強迫她從事性交易，並命令她必須拿筆記本詳細記錄所有客戶的名單。最令人髮指的是，2017年萊蒂西亞剛生下兩人的女兒、從醫院出院的當天，布希竟然就強迫她去與一名卡車司機發生性關係。

萊蒂西亞在法庭上崩潰落淚表示，「當（強迫賣淫）人數來到487人的時候，我徹底停止算數了。其中有些人，我甚至被迫見了高達10次。一點一滴地，我覺得我的內心已經死去了。」

天天皮帶抽打、逼喝尿！每10天只准睡飽1次

除了強迫賣淫，萊蒂西亞控訴，她經常遭到布希用皮帶、廚房切菜板、電線抽打，甚至多次被掐著脖子直到差點窒息。布希還強迫她舔公共廁所，並逼她喝下他的尿液。

與法國先前震驚全球的「吉賽兒·佩利科（Gisèle Pelicot）遭夫下藥縱容百男性侵案」不同，萊蒂西亞並未被下藥，而是被迫在「完全清醒」的狀態下承受這一切。布希為了實施極端的精神折磨，故意剝奪她的睡眠，每10天只允許她睡飽一個晚上。

布希甚至冷血對她說，「妳必須清醒地意識到現在正發生在妳身上的事。」萊蒂西亞痛苦地說，「每一次被強加這些惡行，我的一部分就永遠碎掉了。我不知道該怎麼逃，我當時甚至想，如果我乖乖聽話，他打我或許會打得輕一點。」

惡魔辯稱「那是SM性愛遊戲」　數百條簡訊打臉重判25年

萊蒂西亞因為長年累月遭受非人道的虐待，如今身體已留下了嚴重的永久性殘疾。在法庭上，嫌犯布希雖然坦承了部分勒頸與灼傷等酷刑行為，但卻厚顏無恥地辯稱，兩人的關係完全是「雙方同意的薩德馬佐主義（SM）性愛遊戲」。

然而，檢方隨後在庭上出示了兩人之間多達數百條的簡訊與語音訊息，內容全是布希威脅「如果不聽話就殺了妳」等死亡恐嚇，鐵證如山，徹底證實了萊蒂西亞完全是在違背自身意願、生命受到威脅的情況下受迫。

儘管檢察官痛斥布希「對其他女性有極高的再犯風險」，要求判處無期徒刑，但法院最終裁定判處其25年有期徒刑，且必須服滿至少三分之二的刑期（約16.6年）才具備申請假釋的資格。

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