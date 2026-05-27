新加坡外長罕見「連訪南北韓」！抵平壤會晤崔善姬　盼成溝通橋梁

▲新加坡外交部長維文26日出訪平壤，與北韓外務相崔善姬進行會談。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

新加坡外交部長維文近日罕見展開中國、北韓（朝鮮）、南韓巡訪行程，昨（26）日在平壤與北韓外務相崔善姬進行會談。北韓官媒指出，雙方談及進一步強化兩國友好合作關係，也針對區域與國際局勢交換意見。由於維文接下來還將出訪首爾，外界關注新加坡是否將再度扮演韓半島（朝鮮半島）的溝通橋樑。

根據《韓聯社》與《路透社》，崔善姬25日在平壤萬壽台議事堂接見維文（Vivian Balakrishnan）。崔善姬表示，北韓與新加坡擁有「悠久歷史的友好合作關係」，未來將依照兩國人民的期待與願望，持續推動雙邊關係深化發展。

維文則回應，希望兩國友好合作關係能夠進一步加強。北韓官媒《朝中社》指出，雙方也針對擴大外交部門交流與合作、推進雙邊關係多元發展，以及區域與國際問題交換意見，但未公開更進一步細節。

此次會談由北韓外務省副相朴相吉（音譯），以及北韓駐新加坡大使李吉成（音譯）等人陪同出席。北韓當晚還為新加坡代表團舉辦歡迎晚宴。維文26日抵達平壤時，也由朴相吉與李吉成前往平壤順安國際機場迎接。

《路透社》指出，維文結束北韓行程後，預計將前往南韓訪問，這也是相當少見的新加坡高層官員同時訪問南北韓的外交安排。維文預定與南韓外交部長趙顯、統一部長鄭東泳會面，討論韓半島（朝鮮半島）情勢等議題，因此其平壤行程也被視為觀察北韓對外態度的重要契機。

新加坡長期維持相對中立的外交路線，與多數東協（ASEAN）國家一樣，和北韓保持穩定關係。2018年6月，美國總統川普（Donald Trump）與北韓最高領導人金正恩首次舉行美朝峰會時，便是由新加坡提供會談場地。當時雙方簽署聯合聲明，同意建立新的和平關係，並推動韓半島（朝鮮半島）無核化。

報導指出，川普近期曾表示，希望能再次與金正恩會談，並稱雙方「關係良好」，但北韓至今尚未直接回應美方提議。