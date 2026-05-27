台灣35歲男「曼谷運毒」落地日本秒被逮！　藏3kg毒品市價3132萬

▲男子行李箱內搜出高達3公斤的毒品。（圖／門司稅關福岡機場稅關支署）



記者王佩翊／編譯

日本福岡縣警方26日宣布，破獲了一起台灣籍男子毒品走私案，該名35歲嫌犯涉嫌將毒品裝進茶葉罐與即溶咖啡包內，企圖闖關入境，總量超過3公斤，市價高達1億5900萬日圓（約合新台幣3132萬元）。

根據《朝日新聞》報導，福岡縣警方與門司稅關26日表示，一名自稱是司機的35歲台灣籍男子因為涉嫌走私毒品因此被逮。根據福岡縣警察署藥物槍枝對策課調查，該名台灣籍男子涉嫌於5月10日將高達3公斤以上毒品，裝進泰國茶葉罐與三合一即溶咖啡隨身包後，塞進行李箱內，從泰國曼谷搭機飛抵日本福岡機場。

該名男子10日從泰國曼谷的素萬那普機場搭乘飛機，並從日本福岡機場入境。當時，日本海關人員在他的行李箱內，搜出了大量分裝好、總重超過3公斤的毒品。

門司稅關的負責人震驚表示，「這些毒品的外觀包裝，跟一般在市面上正常販售的茶葉罐和即溶咖啡完全一模一樣，一般人根本看不出來，具有非常高度的隱匿性。」

這批毒品市價高達1億5900萬日圓（約合新台幣3132萬元），不過男子落網後全盤否認犯行，辯稱「根本不知道那是毒品」。

福岡機場稅關支署等單位已於26日當天，正式依違反《關稅法》罪嫌向檢方告發。

由於現場起獲的毒品數量龐大，顯然已經遠遠超過個人使用的範疇。福岡警方研判其背後涉及組織性的國際走私集團，目前已全面展開追查。