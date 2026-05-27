16歲少女「腿腫就醫」才知懷孕35週！22歲男友下場慘了

▲女學生完全不知自己懷孕。（示意圖非當事人／photoAC）

圖文／CTWANT

馬來西亞砂拉越州砂拉卓近日傳出一名16歲女學生，因雙腿異常腫脹且數個月沒來生理期，到當地診所檢查，發現她已懷孕35週，形同即將臨盆；醫護人員追問下，少女才透露有與22歲男友發生性行為。男方迅速被警方逮捕，依刑法強姦罪將其拘留。

根據《星洲網》報導，砂拉卓警區主任馬修曼吉證實，警方於22日接獲砂拉卓甲望健康診所通報，一名現年16歲又10個月的女學生，在就醫時主訴自己長達5個月沒有月經，且伴隨雙腿水腫症狀。醫護人員察覺不對勁，立刻進行驗孕及相關檢查，才發現少女早已懷孕35週，當事人此前竟對此完全不知情。

警方隨即展開初步調查，發現少女有一名結識約1年的22歲無業男友，據了解，兩人透過社群網站相識，並在接受警方偵訊時坦承，在去（2025）年10月期間有發生過2次性行為。由於少女尚未成年，男方行為已犯罪。

報導中指出，少女平日與母親及叔叔同住在甲望，是當地某中學的學生，直到今年初才搬進學校宿舍寄宿，家人與校方此前皆未察覺異狀。目前為了確保母嬰安全，警方與醫療單位已緊急將少女轉介安排至泗裡街醫院的婦產科，接受更進一步的詳細身體檢查與妥善照顧。

砂拉卓警方已依馬來西亞刑事法典第376條文（強姦罪）對此案展開深入調查，涉案的22歲男子遭警方依法拘留，並向法院申請延長扣留以利後續審理。

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