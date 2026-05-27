高通結盟字節跳動！供應「AI資料中心晶片」　股價漲近5%

▲美國晶片大廠高通與字節跳動達成協議，將為其AI資料中心供應晶片。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

根據《彭博新聞》報導，知情人士透露，美國晶片大廠高通（Qualcomm）已與TikTok母公司字節跳動（ByteDance）達成協議，將為其AI資料中心供應晶片。消息一出，帶動這家智慧型手機晶片設計商的股價上漲近5%。

字節跳動成高通AI晶片大客戶

報導指出，字節跳動準備採購數百萬款高通的特殊應用積體電路（ASIC）晶片，以支援該公司的AI代理軟體。

這也意味著，這家中國科技巨頭即將成為高通主攻AI的ASIC晶片首批大客戶之一；這對正努力將業務重心從智慧型手機處理器，擴展至AI基礎設施的高通來說，無疑是一次重大的勝利。

知情人士提到，這筆交易將能協助字節跳動，把已經完成的內部自研晶片設計，轉換成可以實際量產的半導體。針對此消息，高通與字節跳動並未立即給予回應。

搶食客製化晶片大餅 不踩美禁令紅線

高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）上個月曾表示，公司正與客戶合作開發三種晶片，包含中央處理器（CPU）、推論加速器，以及被稱為ASIC的客製化晶片。目前ASIC市場正蓬勃發展，包含博通（Broadcom）與邁威爾（Marvell）等競爭對手都在積極搶食這塊大餅。

隨著中美兩國在激烈的AI競賽中爭奪領先地位，企業宛如走在鋼索上步步為營，半導體貿易更成為雙方衝突的熱點，為了反制美國讓其難以製造尖端晶片的制裁措施，中國正加緊腳步發展自家晶片。在美國收緊出口限制之前，輝達（Nvidia）掌握了中國約95%的先進晶片市場。

不過報導也強調，只要高通的晶片算力落在法律允許的門檻範圍內，合作夥伴在協助字節跳動等中國企業生產AI晶片時，就不會違反美國現行禁令的規定。