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伊朗痛批美軍「違反停火協議」　揚言保留報復權利

▲▼示威者在白宮外抗議對伊朗的軍事行動。（圖／路透）

▲示威者在白宮外抗議對伊朗的軍事行動。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

伊朗26日指控，美國針對兵家必爭的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）周邊目標發動空襲，嚴重違反了實施近7週的脆弱停火協議，恐讓結束戰爭的努力變得更加複雜。對此，美國則反駁稱，此次攻擊純屬防禦性質，主要是為了打擊飛彈陣地與企圖佈雷的船隻。

談判陷膠著？　240億美元解凍資金成關鍵

伊朗外交部指出，南部荷莫茲甘省當地時間26日清晨傳出爆炸聲，美軍此舉嚴重違反停火協議。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，雙方可能還需「幾天」來協商停火協議；根據初步協議的框架，將結束各戰線敵對狀態、在30天內讓海峽恢復通航，並給予雙方60天的時間來處理伊朗核子計畫等複雜問題。

伊朗媒體透露，首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）剛從卡達返國，他正積極爭取釋放約240億美元遭凍結的海外資金，而這也是談判最後的癥結點。

油價狂飆　布蘭特原油漲破百美元

這場由美、以兩國在2月28日發動空襲所引發的戰爭，已造成史無前例的石油供應危機。荷莫茲海峽平時承載全球五分之一的石油與液態天然氣貿易量，自開戰以來交通量大幅萎縮；伊朗革命衛隊聲稱，過去24小時內僅25艘油輪與船隻在獲准下通過。

受空襲影響，布蘭特原油期貨27日上漲約3.5%，逼近每桶100美元。盧比歐對此強調，海峽無論如何都必須保持暢通。

擊落美無人機　最高領袖嗆：打倒美國

伊朗革命衛隊警告，他們保留對此次空襲進行報復的權利，並宣稱防空部隊已在波斯灣領空擊落一架美國無人機，同時對另一架無人機及戰鬥機開火。

適逢年度麥加朝覲期間，伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）也在Telegram發文狠嗆，「從今以後，『打倒美國』與『打倒以色列』將成為伊斯蘭民族和全世界受壓迫人民的口號。」美國總統川普過去就曾以這些口號，作為對伊朗採取軍事行動的理由。

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