NASA月球基地計畫新設備公布！　2029年前運4公噸貨物登月

▲NASA積極進行月球基地計畫。（示意圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）公布多項將送往月球的新型設備細節，包括機器人登陸器、跳躍式無人機與月球車，作為美國建立月球基地計畫的一部分，並計劃在2029年前向月球運送4公噸貨物。亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）旗下太空公司藍色起源（Blue Origin）也名列獲選合作廠商之一。

美中登月競賽

BBC報導，美國希望在總統川普2028年卸任前，再度將美國人送上月球。不過，NASA目前正與中國競爭重返月球表面的主導權，因此承受極大壓力，希望在這場「新太空競賽」中維持領先。

中國方面持續推進登月計畫，目標是在2030年前將太空人送上月球。本周一，中國才剛發射「神舟23號」太空船，將太空人送往「天宮」太空站。

美國決心執行月球基地計畫

NASA今年3月曾宣布一項總額200億美元的「月球基地」計畫，預計2032年前在月球南極建立由核能與太陽能供電的永久基地。

NASA署長艾薩克曼（Jared Isaacman）26日表示，相關計畫代表「美國不會再失去月球」。NASA認為，建立月球基地後，不僅能進行科學研究，也有助於開採資源，甚至成為未來前往火星的重要中繼站。

不過，多數專家認為NASA目前的時間表過於樂觀。儘管美國今年4月成功執行「阿提米絲二號」（Artemis II）環月任務，但部分科學家認為，中國仍有可能成為下一個將人類送上月球表面的國家。

人類登月載具仍是問題

英國開放大學（Open University）月球科學家巴伯（Simeon Barber）表示，「如果中國搶先登月，我完全不會感到意外。」他指出，NASA目前最大問題仍是缺乏可靠的人類登月載具。

NASA的「Ignition Moon Base」計畫分為3個階段。首先，將派遣機器人登陸器與跳躍式無人機探索並繪製月球地形，同時部署能在月面移動的運輸車與科學設備。

NASA今天宣布，藍色起源、直覺機器（Intuitive Machines）與艾斯卓機器人（Astrobotic）等公司已獲得相關設備合約。

其中，藍色起源的月球登陸器「Endurance」將具備精準降落與自主導航能力；艾斯卓機器人的「Griffin-1」則預計降落在月球南極附近的諾比爾隕石坑（Nobile Crater）。

這些設備也將攜帶NASA的高解析攝影機，以及利用雷射反射光輔助降落的科學儀器。

在月球建立基地

NASA預計，機器人探索階段將持續至2029年，期間共進行25次發射，向月球運送約4公噸貨物。

之後，NASA將開始建造月球核能與太陽能設施，包括小型核分裂反應爐。

NASA目標是在2032年前，讓人類能在月球「半永久性」居住，並透過月球車長距離探索月面。

月球南極之所以受到重視，主要是當地存在冰凍水資源，未來可轉化為飲用水或氧氣。

不過，目前整個計畫仍高度依賴SpaceX打造中的「星艦人類登陸系統」（Starship Human Landing System）。然而，該系統至今仍多次面臨測試失敗與延誤問題。

巴伯坦言，「真正的瓶頸，是如何把太空人安全送到月球表面。」他認為，NASA如今積極公布各種規劃，背後其實也有濃厚政治壓力。